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台衛福部宣傳預算遭刪 5大團體發聲明：懇求立委審慎考量

記者廖靜清／台北即時報導
台灣衛福部宣傳預算遭刪，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，恐衝擊公共衛生權益。(本報系資料照)
台灣衛福部宣傳預算遭刪，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，恐衝擊公共衛生權益。(本報系資料照)

台灣立法院審查中央政府2025年總預算，大刪衛福部的預算，包括60%的宣傳預算，以及凍結70%業務費用。台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會發表共同聲明，懇求立法委員給予共同商量討論的餘裕空間。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，去年爭取了醫院的電價凍漲政策，緩解醫療機構因電價上漲而承受的經濟壓力。但是，若經濟部遭刪減1000億元(約31.8億美元)預算，恐導致取消醫療機構電價凍漲政策，進一步引發醫療成本增加，帶動物價調漲，醫療機構可能需要調漲掛號費以應對虧損，增加全民就醫負擔。

反之，若被刪1000億元補助電費經由協調而恢復，醫療團體希望2025年的醫療院所電價凍漲政策仍可以維持。近期，立法院對於衛生福利部及所屬機關的業務費用進行刪減，在這次遭刪減或凍結的預算中，健保署信義大樓及健保大樓的裝修預算凍結提案，是以應改善健保藥價差及排除給付指示用藥為由進行凍結。

洪子仁指出，台灣目前實行的藥價差制度，是國內外專家學者公認的最有效益的管理方式之一。但若要有效解決藥價差問題，政府需妥善規畫補足醫療體系中專業技術費過低的部分，例如開刀費、麻醉費等。若有1000億元健保費額外收入，才能根本性徹底解決目前藥價差的問題，而非單純凍結預算，導致政策停滯不前。

衛福部及經濟部的業務費用並非單純的財務數字，而是國家對全體國民健康與福祉的承諾。5大團體懇請立法院審慎考量刪減預算的長遠影響，避免因短期財務調整而影響國家醫療衛生、社會福利及經濟基石。

洪子仁說，在對預算凍結相關提案進行討論時，務必保留充分的商量與協調空間，綜合考量國人健康、醫療機構永續發展及社會整體福祉，審慎作出決策。衛福部的宣導與人民健康有關，刪預算不能刪掉人民健康，恐衝擊公共衛生權益。

預算 健保 中華民國

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