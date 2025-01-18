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潘斯訪台稱「盟邦」學者：客套話 國務院網站沒這麼說

記者屈彥辰／台北即時報導
美國前副總統潘斯(左)訪台，會見中華民國總統賴清德(中)。(取自中華民國總統府Flicker)
美國前副總統潘斯(左)訪台，會見中華民國總統賴清德(中)。(取自中華民國總統府Flicker)

美國前副總統潘斯（Mike Pence）訪台，並受賴清德總統接見。清華大學兼任助理教授何志勇今日表示，潘斯提及「盟邦」一詞，他檢視原文後，表示盟邦帶有軍事同盟之意，美國人以「盟邦」相稱，恐怕只是客套話。

何志勇說，潘斯受訪表示：「美國不會拋棄在太平洋的盟邦。」根據路透報導，這句話原文為「The US will not abandon Pacific allies.」，「盟邦」（allies）一詞，常見於國內新聞報導，尤其是外國政要用來稱與台灣的關係。

何志勇說明，其實這樣的用法，並不精確。「盟邦」是指兩個之間，不僅有外交關係，還有軍事同盟條約。依據美國國務院網站中列出，目前美國在全球簽署的集體防禦條約及簽署年份，包括「北大西洋公約」（1949）：成立北約組織（NATO），以美加與歐洲國家為主，目前共32個會員國。

何志勇進一步列舉，也包括「美澳紐安全保障條約」（1951）、「美菲共同防禦條約」（1951）；「東南亞公約」（1954），成立東約組織，包括美、澳、法、紐、泰、英等八國，已於1977年解散；「美日共同防禦條約」（1960）、「美韓共同防禦條約」（1953）；「里約條約」（1947），以美國與拉丁美洲國家組成，目前18個會員國。其中位處太平洋地區的美國盟邦名單中，並沒有台灣。

何志勇表示，美國與中華民國於1979年斷交。兩國成為「盟邦」的先決條件，早已不在。但兩國曾有「中美共同防禦條約」，直到1980年元旦終止，在此之前，台灣的確是美國在太平洋地區的「盟邦」。至於現在，美國人以「盟邦」相稱，恐怕只是客套話罷了。

中華民國 國務院 東南亞

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