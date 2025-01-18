台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

示意圖。（取自123）

新竹何女的母親從小未盡母職，讓何女從小學起就當童工，到了高中更要她到陪酒賺錢，甚至以罹患大腸癌要脅，要她下海賺醫藥費。如今何女出社會靠自己的能力買房後，母親仍不斷情勒要錢。何女向法院聲請免除扶養義務獲准，終於擺脫吸血媽媽。

何女控訴，母親和多名男子生下6名子女，她排行第5，8歲時她就目睹母親將弟弟賣給別人，小時候母親發酒瘋時還會拿刀追砍自己。小學4、5年級時，為了負擔自己的學費、制服費，不僅必須到南寮漁港內外場端盤子、洗碗、搬漁貨，還要去工廠做手工。

到了國中，母親因不付房租又經常無故離家，她只好暫住國中同學家中，但因後來同學家也有經濟負擔，為避免造成困擾，只好睡在教室課桌上、學校體育館的軟墊上，被學校發現後通報社會處，她才輾轉被送到寄養家庭安置。

到了16歲，因無法再住在寄養家庭，只好開始打工賺房租、學費、生活費，沒想到高一下學期時母親突然出現，將她接回去同住，但卻是把她當搖錢樹，帶她到卡拉OK、酒店陪酒賺錢，甚至還問她「要不要賣淫賺更多？」她憤怒拒絕後精神崩潰送醫，未料母親以罹患大腸癌二期為要脅，為了負擔醫藥費，只好出賣身體。

沒想到母親康復後，竟每天窩在家裡看電視，何女問母親到底知不知道醫療費 、生活費、房租從何而來，母親竟冷淡回應：「我不想知道」，讓她晴天霹靂，回想自己被迫出賣肉體換來金錢供應母親，但母親毫不在乎，於是在手臂、大腿及身體各處留下深深的自殘傷疤，並搬出和母親的租屋處，因精神受創至今仍須持續就醫。

何女出社會後，努力想找回自己的人生，還靠自己的能力購屋，但母親不斷出現哭鬧、揚言自殺，又犯刑案以支付罰金為由對她討錢，何女不堪母親就像個無底洞般需索無度，向法院提出免除扶養義務聲請。

法官認為，母親現年66歲，已難找到合適的工作，原本何女需扶養她，然而從何女年幼到成年，母親不僅沒盡到扶養義務，還有重大戕害女兒的事實，最終裁定何女免除扶養母親義務。