玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

睽違近6年，韓國男神玄彬 旋風訪台，15日晚間收工後被目擊直奔米其林推薦的「點水樓」懷寧店用餐，點水樓的小籠包再次躍上媒體版面，其獨家料理、年菜菜單同步出爐。

玄彬與孫藝珍是韓國知名的模範夫妻，去年孫藝真 訪台時，選擇的用餐地點是新派中菜「捌伍添第」，顯示兩夫妻美食品味獨到。而「點水樓」也不只有玄彬鍾愛，其他如韓國男神李鍾碩、武俠小說巨擘金庸、前宏達電 執行長周永明等，都曾是座上賓；據了解，「點水樓」懷寧店也是立法院長韓國瑜的愛店，日前還在此宴請朝野黨團幹部。

南僑集團旗下的「點水樓」，以江浙料理和江南點心為主，每季會更換約三成菜色，追求當季當令的食材、創新與傳統並融。其小籠包的知名度，不亞於連鎖名店鼎泰豐，主打19褶的精緻外皮、被稱為「提起像透明燈籠，放下如百摺菊花」。主廚也發揮創意，取天然蔬果原汁入麵團，打造出7種外皮、7種內餡的七彩小籠包，既迅速成為話題，也是店內招牌。