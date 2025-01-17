民眾黨黨魁之爭添變數 江和樹爆蔡壁如參選：來拔管滅黨

民眾黨中央委員江和樹今發文「蔡壁如登記參選台灣民眾黨黨主席，哪來的勇氣啊」。圖／翻攝自江和樹臉書

民眾黨 主席補選2月15日投票，中央委員江和樹今在臉書發文驚爆，「蔡壁如登記參選台灣民眾黨黨主席，哪來的勇氣啊」，與立院黨團總召黃國昌 對決，並批蔡的參選是形同是來民眾黨「拔管」、滅黨。

江和樹在今天傍晚5時28分在臉書以黑底白字發文表示，「蔡壁如登記參選台灣民眾黨黨主席，哪來的勇氣啊」。

蔡壁如登記參選黨主席是真的嗎？江和樹稍後PO影片表示，「這能開玩笑嗎？」柯文哲 已被關起來，現在形成黃國昌與蔡壁如對決，無論誰當選，最後不是撕裂嗎？這是我們要的嗎？是會被笑的？蔡不知現在的氛圍，有競爭就有傷害，大家要團結，應先協調，蔡的做法形同回民眾黨「拔管」、拔掉插頭直接沒呼吸心跳，大家真的會怕。

江和樹質疑，蔡既要選中央委員、又要選黨主席，萬一選不上黨主席，回頭選中央委員，那不是來當「烏鴉」？若蔡選上黨主席，他立刻辭中央委員，因為他和蔡理念不同，蔡不了解現在小草想法要的是團結力量。

江和樹指出，蔡碧如是柯文哲的證人，有可能轉換被告，像民進黨這樣抄家滅族，蔡能忍受得了嗎？黃國昌不會，黃國昌沒有涉及京華城案，蔡碧如參選的結果是被笑；如果黨主席選舉二個人選擇，他唯一支持黃國昌。