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黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

記者曾健祐／台中即時報導
女死囚林于如。圖／報系資料照
女死囚林于如。圖／報系資料照

死囚黃麟凱昨槍決伏法，目前36名死囚唯一女性「驚世媳婦」林于如因憲判字第8號判決有精神障礙或心智缺陷獲免死金牌，據了解，林于如情緒穩定無異常；曾和她同房的獄友、角頭「要命小方」前妻常欣汝，去年不滿有人出書揭露她個資提告，意外讓2人獄中互動躍上檯面。

林于如在台中女子監獄附設看守所待執行中，昨黃麟凱槍決後，林並無特別情緒波動，也無異常表現，多年來在監獄生活作息和其他收容人一致，按照所方生活作息起居，至於提非常上訴與否，獄方表示是林女個人的事情。

被稱為「驚世媳婦」的林于如是唯一的女死囚，她因沉迷簽賭六合彩，欠下賭債向地下錢莊借款，在替母親、婆婆、丈夫買保險後，在2008年、2009年間陸續將母親推下樓梯、在點滴摻入安眠藥、甲醇和農藥害婆婆及丈夫暴斃，2013年被判死定讞。

台中知名角頭「要命小方」方敏懿的前妻，綽號「姐姐」販毒首腦常新汝去年控訴，鏡文學胡姓作者所著「一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫」一書中，有虛構管理員提到「常新汝作為販毒集團首腦，作風剽悍，擁槍自重，入監後不改作風，覺得自己『有點分量』。

該管理員還說，常女和書中女主角林于如都屬有外援的特殊受刑人，所以她們就會互相比較，常女會覺得「我常新汝是要命小方前妻，妳林于如是甚麼東西？不過殺了幾個人，算得了什麼？」等語，主張個資被外洩，對鏡文學、胡姓作者求償50萬元。

法院認為，該書側繪與常女同舍房的林于如殺害至親前後心境，警方破案過程及入監心境，提及常的部分，是在襯托訪談林于如前後心境轉變與入監後生活情況，並非針對常書寫，認為常求償無據，予以駁回。

憲法法庭2024年憲判字第8號判決嚴格限縮判死與執行死刑條件，憲判8號中點名沈岐武、林旺仁、林于如等3名死囚有程度不一的「精神障礙」或其他「心智缺陷」，但都未依修正前的刑事訴訟法第294條規定停止審判而被判死刑。

憲判8號理由中指出，林于如有憂鬱症和睡眠障礙，在相關機關修法前，不能執行死刑，3人確定在2年內不會被槍決，修法後3人可請求提非常上訴，檢察總長也可提。因此有精神障礙、心智缺陷，就可能「領取免死金牌」。

監獄 刑事訴訟 保險

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