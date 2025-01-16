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黃麟凱深夜伏法…苦等12年 受害者家屬：明天是亡女生日

記者蔣永佑／新北即時報導
載送黃麟凱遺體的大體車稍早離開北監，獄方如釋重負。記者蔣永佑/攝影
載送黃麟凱遺體的大體車稍早離開北監，獄方如釋重負。記者蔣永佑/攝影

法務部長鄭銘謙上任後首度執行死刑，殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱今晚伏法，負責運送其遺體的大體車稍早22點39分已離開北監。

黃麟凱自幼喪父，2012年高職畢業，在校期間與王姓死者認識、交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。

交往期間，黃麟凱盜領王女20餘萬元被女方發現，於是起意殺人。

2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，遭檢方依侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴。

黃麟凱歷審均依性侵殺人、殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，最高法院2017年駁回上訴，判黃麟凱死刑確定。

中央社報導，受害者家屬王父表示，明天亡女生日，周末將到墓地告訴這遲來的正義。

黃麟凱今晚執行槍決，被害者家屬受訪時表示，他已離開三重的傷心地，搬到八里，而妻女也是埋在八里的墓地，每天都能離她們近一點。

他表示，明天是女兒的生日，他覺得是天理昭彰，只是讓他等了12年，終於要槍決，這是遲來的正義。

他表示，明天還有工作要做，因此，他會等到周六或周日放假時再到墓地，告訴妻女這個好消息。外界所謂的廢死是因為不知道被害家屬的悲痛，他感謝在媒體的幫忙下，才能有這一天的到來。

載送黃麟凱遺體的大體車稍早離開北監。記者蔣永佑/攝影
載送黃麟凱遺體的大體車稍早離開北監。記者蔣永佑/攝影

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