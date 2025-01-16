我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民「可驅逐」

安置2200無證單身男 紐約又建收容所 社區不滿

福建容許兼有台陸身分 陸委會批破壞兩岸單一戶籍制度

記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑16日表示，中共公安部頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」有兩個版本，一般性規定領取大陸身分證要上繳台灣的護照跟身分證，福建則不要求註銷台灣身分，這是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑16日表示，中共公安部頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」有兩個版本，一般性規定領取大陸身分證要上繳台灣的護照跟身分證，福建則不要求註銷台灣身分，這是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀。記者陳宥菘／攝影

針對台灣民眾申領大陸身分證，陸委會副主委梁文傑16日表示，中共公安部頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」有兩個版本，一般性規定領取大陸身分證要上繳台灣的護照跟身分證，等同銷毀，福建則不要求註銷台灣身分。他批評，這是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀。

梁文傑16日在陸委會例行記者會上表示，兩岸之間過去這麼多年來，都是互相維持單一戶籍制度，「也就是我們的人去那邊拿身分，要註銷台灣身分，那邊的人要來這邊拿身分，也是註銷大陸的身分」。

梁文傑指出，但現在的狀況有點不一樣，按照中共公安部所頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」，具有兩個版本，一個是一般性，一個則只適用福建省。前者規定，到大陸領取身分證時，要把台灣的護照跟身分證上繳，等於是銷毀、註銷。

他接著指，「可是在福建省，這些規定被拿掉，也就是說如果要在福建省申辦大陸的身分的話，並不要求要註銷台灣身分，也就是福建省容許擁有兩邊的身分，所以我們認為這個是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀」。

梁文傑說，「所以最近八炯影片提出的一些問題，在過去可能不會發生，但是在福建省就有可能發生。」他強調，陸委會現在持續研究、掌握狀況。

查閱中國大陸「台灣居民定居證明簽發服務指南」，規定申請人須在收到「批准定居通知書」6個月內，辦理台灣居民定居證，同時「上繳」原持有的台胞證或其他有效旅行證件、台灣身分證件及出入境證件，公安機關將核發證件收繳證明。而「台灣居民定居證簽發服務指南（福建版）」則未有相關要求。

至於大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，台灣居民到大陸學習、工作、生活或定居，是「自主選擇」，梁文傑表示，台灣人民如果要選擇到中國大陸設籍、取得身分證，確實是自主選擇，「台灣政府沒有任何阻撓，但是法律效果就是會被註銷台灣身分，那這是你自己的選擇」。

中共 護照

上一則

51綠委共同聲請暫時處分憲訴法 在野黨批司法院護航

延伸閱讀

國台辦：首批陸團客名單遭擱置 陸委會：未接獲申請

國台辦：首批陸團客名單遭擱置 陸委會：未接獲申請
黑白集／梁文傑曾與詐欺犯宴飲 新潮流紀律嚴明成傳說

黑白集／梁文傑曾與詐欺犯宴飲 新潮流紀律嚴明成傳說
海底電纜遭斷疑灰色地帶侵擾 台陸委會：目前無明確證據

海底電纜遭斷疑灰色地帶侵擾 台陸委會：目前無明確證據
有危國安？陸委會鼓勵舉報台人入陸籍 內政部擬解散統促黨

有危國安？陸委會鼓勵舉報台人入陸籍 內政部擬解散統促黨

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16
韓國瑜(中)今早到雲林參加民主學校，致詞時以個生人成長歷程及台灣民主演化，談笑風生，引來全場笑聲不斷。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

2025-01-12 14:13

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計