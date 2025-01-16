福建容許兼有台陸身分 陸委會批破壞兩岸單一戶籍制度

陸委會副主委梁文傑16日表示，中共公安部頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」有兩個版本，一般性規定領取大陸身分證要上繳台灣的護照跟身分證，福建則不要求註銷台灣身分，這是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀。記者陳宥菘／攝影

針對台灣民眾申領大陸身分證，陸委會副主委梁文傑16日表示，中共 公安部頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」有兩個版本，一般性規定領取大陸身分證要上繳台灣的護照 跟身分證，等同銷毀，福建則不要求註銷台灣身分。他批評，這是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀。

梁文傑16日在陸委會例行記者會上表示，兩岸之間過去這麼多年來，都是互相維持單一戶籍制度，「也就是我們的人去那邊拿身分，要註銷台灣身分，那邊的人要來這邊拿身分，也是註銷大陸的身分」。

梁文傑指出，但現在的狀況有點不一樣，按照中共公安部所頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」，具有兩個版本，一個是一般性，一個則只適用福建省。前者規定，到大陸領取身分證時，要把台灣的護照跟身分證上繳，等於是銷毀、註銷。

他接著指，「可是在福建省，這些規定被拿掉，也就是說如果要在福建省申辦大陸的身分的話，並不要求要註銷台灣身分，也就是福建省容許擁有兩邊的身分，所以我們認為這個是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀」。

梁文傑說，「所以最近八炯影片提出的一些問題，在過去可能不會發生，但是在福建省就有可能發生。」他強調，陸委會現在持續研究、掌握狀況。

查閱中國大陸「台灣居民定居證明簽發服務指南」，規定申請人須在收到「批准定居通知書」6個月內，辦理台灣居民定居證，同時「上繳」原持有的台胞證或其他有效旅行證件、台灣身分證件及出入境證件，公安機關將核發證件收繳證明。而「台灣居民定居證簽發服務指南（福建版）」則未有相關要求。

至於大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，台灣居民到大陸學習、工作、生活或定居，是「自主選擇」，梁文傑表示，台灣人民如果要選擇到中國大陸設籍、取得身分證，確實是自主選擇，「台灣政府沒有任何阻撓，但是法律效果就是會被註銷台灣身分，那這是你自己的選擇」。