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暗示柯文哲京華城案扮關鍵角色 郝龍斌：絕對有圖利

記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因在台北市長任內，涉京華城案，現正收押禁見。台北市前市長郝龍斌(中)在直播節目「志聖鮮思」表示，柯文哲絕對有圖利廠商。(圖／「志聖鮮思」提供)
民眾黨前主席柯文哲因在台北市長任內，涉京華城案，現正收押禁見。台北市前市長郝龍斌(中)在直播節目「志聖鮮思」表示，柯文哲絕對有圖利廠商。(圖／「志聖鮮思」提供)

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案目前遭羈押禁見，台北市前市長郝龍斌今日表示，柯文哲絕對有圖利廠商。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請郝龍斌談論京華城案。

郝龍斌表示，他對柯文哲一上台就打他五大案非常生氣，對柯也非常失望，但他心裡坦然，因為這五個案子一點問題都沒有。大巨蛋，他砍了遠雄量體17%，換算市值是153億，他知道這五個案子沒有問題。但對於柯文哲不專心在市政，不尊重公務員，打擊他也打擊前總統馬英九，墊高聲量，他非常不以為然。

郝龍斌說，柯文哲打弊案，講這些廠商用刀叉吃人肉，結果柯跟這些廠商用刀叉吃台北市民的肉。過程中，檢調司法不公，藍綠有別，用收賄案起訴柯文哲沒有太大道理，因證據不強。北檢把資料公布出來，相信所有人反應淡然，說柯文哲收1500萬，但沈慶京是圖利300億，完全不成比例，應曉薇都收了4700萬。偵查不公開變偵查大公開，可是柯文哲絕對有圖利廠商。

郝龍斌也說，他認得威京小沈但不熟。他有幾個原則，絕不接受跟台北市政業務有關的任何人捐款或政治獻金，跟選舉有關的一概不接。他跟任何企業、財團見面絕不單獨見面，一定有其他人在場，除非是認識的企業主等邀宴，不然他也不接受。他不知道小沈用什麼方式，但他跟市府同仁講，任何企業為了企業利益爭取對自己有利的條件，這是他可以接受的，但要一切合法。

郝龍斌提到，在他當台北市長時，京華城就來要求改建，那時還沒有談容積率，談改建後是否還是用12萬平方公尺，這樣的容積是678％。他問了都發局，京華城從工業用地變成商三特，容積率是560%。他也解釋為何京華城合法容積率是392%，因把土地轉成其他用途，要捐地給市政府，560%乘以0.7，就是392%。

郝龍斌補充，小沈那時玩了一個招，說京華城捐了地後，容積是12萬平方公尺，將來是否可以容積不小於現有建地面積？聽起來合理，當時加了392%或12萬平方公尺，結果12萬平方公尺是容積率678%，都發局清楚狀況後，才講說這不可以，這是違法的。

郝龍斌指出，小沈後來告台北市政府，行政裁量指台北市政府是對的。後來小沈不服氣，到監察院陳情，監察院派了兩位監委來調查，其中一位是馬以工，馬以工是學建築的，熟這個狀況。馬以工給台北市府的回文是認同台北市府主張，尊重且認為容積率就是392%。之後馬以工卸任，他也卸任，沈慶京利用這個空檔要求重啟調查，調查人為劉德勳，照理講不能再調查，重啟調查後就變成容積率給560%。京華城也不符合都更及20%相關獎勵。

柯文哲 馬英九 民眾黨

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