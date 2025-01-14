我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5臥月租2.8萬元…洛杉磯野火過後 短期租屋價格翻倍

郊狼闖入Aldi冷藏櫃 芝警徒手捕狼全都錄

火舞表演者被騙至緬甸 獲救返台露出手銬傷痕

記者黃仲明／桃園機場即時報導
謝岳鵬的爸爸(左)特別到桃機一航廈入境大廳接機，可能生氣謝岳鵬(右)被騙，謝爸爸以拳頭輕輕捶在謝岳鵬的胸口，既使生氣也不忍苛責，不捨之情不言而喻。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬的爸爸(左)特別到桃機一航廈入境大廳接機，可能生氣謝岳鵬(右)被騙，謝爸爸以拳頭輕輕捶在謝岳鵬的胸口，既使生氣也不忍苛責，不捨之情不言而喻。記者黃仲明／攝影

火舞表演者謝岳鵬去年透過網路應徵國外火舞工作，去年聖誕節搭機赴泰後遭騙至緬甸詐騙園區，後來謝男告知家人要付3萬美元贖金才能返家，家人隨即向警方報案。在駐泰國代表處、警政署刑事局、移民署駐泰警官、台灣國際反詐騙協會，以及泰國觀光警察總局合作下，謝男獲釋今天搭機返台，他在機場談到在緬甸被毆打的過程還一度哽咽。

影片來源：聯合新聞網

謝岳鵬表示，他與詐騙集團討論工作內容時，覺得對方的談話內容就跟正常人一樣，但他後來回想有幾個點需要注意，例如詐騙集團幫他訂的來回機票，在台灣查詢時沒有問題，但他抵達泰國再查詢回國機票時發現已被取消。另外，路程超過原本預定時間也代表可能有問題，他也提醒要到海外工作的人先看清楚目的地的地理環境，像他就錯過最後逃跑的機會，一旦越過泰緬邊境的河流，被送到緬甸就很難脫身。

謝岳鵬（中）在移民署人員的陪同下入境。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬（中）在移民署人員的陪同下入境。記者黃仲明／攝影

至於在詐騙園區有沒有受到不人道的待遇，謝岳鵬哽咽地說，第一次進小黑屋時，他被銬著5天沒有放下，也不會讓你好好睡覺，第1天他就被人以拳頭或棍子毆打腹部、肚子、胸口，甚至頭部、臉部都被打，他還特別向記者展示身上的傷痕。

謝岳鵬指出，後來他又被帶到外面的軍事監獄，每天銬在廣場上曝曬5、6小時，有時會被叫去搬磚等勞務工作，期間的毆打更是少不了，就像是玩具一般，現場還有很多其他國家的人，當時就有一個巴基斯坦來的人，至少被關了13天，期間還被電擊棒攻擊，全身都是傷痕。

謝岳鵬海外求職遭詐騙，他今天獲救返台露出右手的手銬傷痕。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬海外求職遭詐騙，他今天獲救返台露出右手的手銬傷痕。記者黃仲明／攝影

謝岳鵬的爸爸特別到桃機一航廈入境大廳接機，看到兒子安全回國便對著兒子說「來來來，再過來一點，再過來一點」，可能生氣謝岳鵬被騙，謝爸爸以拳頭輕輕捶在謝岳鵬的胸口，即使生氣也不忍苛責，不捨之情不言可喻。

謝爸爸受訪時表示，因為對方在國外，一定要透過官方管道才能解決問題，沒有私了的空間，所以他收到詐騙集團願意收三萬美金放人的消息後，他仍立即報警，並透過警方、外交部尋求國內外NGO團體協助，如果直接給對方錢，一方面無法確定是否獲釋，另一方面也可能壯大詐騙組織。

謝爸爸說，雖然不是那麼迷信，但回家後會帶著兒子過火爐、到廟裡拜拜去除霉運。謝岳鵬表示，會先留在桃園市處理好台北的事情，告一段落，再回家休息，以後還是不會排斥出國表演，但一定會更加謹慎小心，留意自己的人身安全。

謝岳鵬(右)談到在詐騙園區受到不人道的待遇時不禁哽咽。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬(右)談到在詐騙園區受到不人道的待遇時不禁哽咽。記者黃仲明／攝影

緬甸 詐騙集團 泰國

上一則

台灣海纜遭損壞 國安局：境外敵對勢力灰帶威脅新態樣

延伸閱讀

王星遭綁架事件發酵 中國觀光客遊泰國退單達3成

王星遭綁架事件發酵 中國觀光客遊泰國退單達3成
困緬甸個案逾千 網籲戰狼吳京救人 胡錫進批一句話

困緬甸個案逾千 網籲戰狼吳京救人 胡錫進批一句話
12名港人被騙至緬甸 香港特首：將盡力營救

12名港人被騙至緬甸 香港特首：將盡力營救
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16
韓國瑜(中)今早到雲林參加民主學校，致詞時以個生人成長歷程及台灣民主演化，談笑風生，引來全場笑聲不斷。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

2025-01-12 14:13

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」