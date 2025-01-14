台灣海纜遭損壞 國安局：境外敵對勢力灰帶威脅新態樣

野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。圖／海巡署提供

台灣野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，國安局分析，此一行為已成為境外敵對勢力對台灰帶威脅的新型態樣，將即時掌握境外勢力海上灰帶威脅情資，並持續以國安角度，支援政府強化關鍵基礎設施防護韌性。

野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。

台立法院外交及國防委員會16日將邀請國安局長蔡明彥、國防部 長顧立雄、陸委會等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共 利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

根據國安局書面報告指出，台灣屬海島型國家，建有14條國際海纜及10條國內海纜，近年因外力破壞導致海纜斷纜事件頻傳，凸顯強化海纜韌性、建立備援系統，已成為影響國家安全的重要議題，近3年台灣周邊海纜發生斷纜，每年平均約7至8次。

針對台灣海底電纜疑遭中國籍船隻損壞態樣，國安局分析4種情況，分別為大量抽砂導致海纜裸露損害、漁船拖網捕撈扯斷海纜、大型貨輪下錨勾拖損壞海纜、權宜輪偽掩活動致生勾損。

對於「權宜輪偽掩活動致生勾損」，國安局指出，第三國籍船舶非屬敵對勢力，依國際法可主張「無害通過」（innocent passage），但此一行為業已成為境外勢力對台灰帶威脅的新型態樣。例如今年1月台灣連接美、日的國際海纜「橫太平洋快速海纜」，疑遭懸掛喀麥隆旗幟、搭載中國大陸籍船員的「順興39號」貨輪勾損等情況。

至於應處建議，國安局指出，加強海纜周邊海域重點巡檢、強化多元異質通訊備援能量、完備海纜設施防護演練、推動國際交流提升合作聯防、加強權宜輪登檢管制通報等5項。

針對加強海纜周邊海域重點巡檢，國安局表示，政府透過「國家通訊暨網際安全中心」（NCCSC），建立24小時通報機制，掌握海纜等通訊網路運作狀態；另規劃針對海纜登陸點外海區域，標註劃設警戒專區，列為執法重點及加強監控。現場如發現違法作業或疑涉斷纜船隻，即執行蒐證、扣押、偵辦，並進行索償。

至於加強權宜輪登檢管制通報，國安局指出，為防範外籍船舶以偽掩資訊申報進台灣港口，針對歷來申報不實的船籍國所屬船舶，列為優先實施「港口國管制」（PSC）檢查對象，若該類船舶駛進台灣24浬且鄰近海纜警戒專區或申報進港，可依「海岸巡防法」派員登船進行「海上移動通信業務標識碼」（MMSI）及「船舶身分辨識訊號」（AIS）等船籍設備查驗事宜。

國安局表示，將依整體安全情勢變化，滾動調整情蒐面向，即時掌握境外勢力海上灰帶威脅情資，並持續以國家安全角度，支援政府強化關鍵基礎設施防護韌性。