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台灣海纜遭損壞 國安局：境外敵對勢力灰帶威脅新態樣

中央社台北14日電
野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。圖／海巡署提供
野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。圖／海巡署提供

台灣野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，國安局分析，此一行為已成為境外敵對勢力對台灰帶威脅的新型態樣，將即時掌握境外勢力海上灰帶威脅情資，並持續以國安角度，支援政府強化關鍵基礎設施防護韌性。

野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。

台立法院外交及國防委員會16日將邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄、陸委會等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

根據國安局書面報告指出，台灣屬海島型國家，建有14條國際海纜及10條國內海纜，近年因外力破壞導致海纜斷纜事件頻傳，凸顯強化海纜韌性、建立備援系統，已成為影響國家安全的重要議題，近3年台灣周邊海纜發生斷纜，每年平均約7至8次。

針對台灣海底電纜疑遭中國籍船隻損壞態樣，國安局分析4種情況，分別為大量抽砂導致海纜裸露損害、漁船拖網捕撈扯斷海纜、大型貨輪下錨勾拖損壞海纜、權宜輪偽掩活動致生勾損。

對於「權宜輪偽掩活動致生勾損」，國安局指出，第三國籍船舶非屬敵對勢力，依國際法可主張「無害通過」（innocent passage），但此一行為業已成為境外勢力對台灰帶威脅的新型態樣。例如今年1月台灣連接美、日的國際海纜「橫太平洋快速海纜」，疑遭懸掛喀麥隆旗幟、搭載中國大陸籍船員的「順興39號」貨輪勾損等情況。

至於應處建議，國安局指出，加強海纜周邊海域重點巡檢、強化多元異質通訊備援能量、完備海纜設施防護演練、推動國際交流提升合作聯防、加強權宜輪登檢管制通報等5項。

針對加強海纜周邊海域重點巡檢，國安局表示，政府透過「國家通訊暨網際安全中心」（NCCSC），建立24小時通報機制，掌握海纜等通訊網路運作狀態；另規劃針對海纜登陸點外海區域，標註劃設警戒專區，列為執法重點及加強監控。現場如發現違法作業或疑涉斷纜船隻，即執行蒐證、扣押、偵辦，並進行索償。

至於加強權宜輪登檢管制通報，國安局指出，為防範外籍船舶以偽掩資訊申報進台灣港口，針對歷來申報不實的船籍國所屬船舶，列為優先實施「港口國管制」（PSC）檢查對象，若該類船舶駛進台灣24浬且鄰近海纜警戒專區或申報進港，可依「海岸巡防法」派員登船進行「海上移動通信業務標識碼」（MMSI）及「船舶身分辨識訊號」（AIS）等船籍設備查驗事宜。

國安局表示，將依整體安全情勢變化，滾動調整情蒐面向，即時掌握境外勢力海上灰帶威脅情資，並持續以國家安全角度，支援政府強化關鍵基礎設施防護韌性。

國防部 中共

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