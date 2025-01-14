3人推車運屍畫面曝光…作家王薀涉命案 被信徒叫「老師」

蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子將蔡放置手推車上搬運至精舍。記者李奕昕／翻攝

台灣蔡姓女子今年7月陳屍台北市一間佛教精舍，檢警懷疑她遭毆打，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子被依殺人罪羈押禁見。警方追查，作家王薀幫信徒上課，懷疑涉案，本月7日拘提依殺人罪移送，他稱對死因不知情，檢方聲押禁見獲准。

影片來源：聯合新聞網

警方調查，吳姓女子、李姓男子、姜姓女子與蔡姓女子，去年7月23日晚間在北市四維路的精舍附近一間餐廳聚會，隔天凌晨將蔡放置手推車上搬運至精舍後離開，上午吳報案，稱凌晨發現蔡死亡；警方趕到檢視蔡死亡，遺體有瘀傷，報檢察官相驗，法醫解剖研判因橫紋肌溶解症死亡。

吳、李、姜對死因交待不清，警方去年9月30日搜索精舍及餐廳，拘提3人依殺人罪移送，檢方聲押禁見獲准。蔡的家屬提及64歲作家王薀，信徒也說稱呼王「老師」，警方懷疑他涉案，但調閱監視器未發現案發時在餐廳，北市大安警分局、刑警大隊偵八隊本月7日赴他北市大安區住處拘提。

王稱，他會在餐廳幫信徒上課，忘記案發時是否在餐廳，後來聽信徒說蔡死亡，他對死因不知情。警方查扣手機、筆記型電腦、隨身硬碟、筆記本等，初步未發現疑點，數位鑑識中，詢後依殺人罪移送，檢方聲押禁見獲准。