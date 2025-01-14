我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5臥月租2.8萬元…洛杉磯野火過後 短期租屋價格翻倍

郊狼闖入Aldi冷藏櫃 芝警徒手捕狼全都錄

3人推車運屍畫面曝光…作家王薀涉命案 被信徒叫「老師」

記者李奕昕／台北即時報導
蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子將蔡放置手推車上搬運至精舍。記者李奕昕／翻攝
蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子將蔡放置手推車上搬運至精舍。記者李奕昕／翻攝

台灣蔡姓女子今年7月陳屍台北市一間佛教精舍，檢警懷疑她遭毆打，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子被依殺人罪羈押禁見。警方追查，作家王薀幫信徒上課，懷疑涉案，本月7日拘提依殺人罪移送，他稱對死因不知情，檢方聲押禁見獲准。

影片來源：聯合新聞網

警方調查，吳姓女子、李姓男子、姜姓女子與蔡姓女子，去年7月23日晚間在北市四維路的精舍附近一間餐廳聚會，隔天凌晨將蔡放置手推車上搬運至精舍後離開，上午吳報案，稱凌晨發現蔡死亡；警方趕到檢視蔡死亡，遺體有瘀傷，報檢察官相驗，法醫解剖研判因橫紋肌溶解症死亡。

吳、李、姜對死因交待不清，警方去年9月30日搜索精舍及餐廳，拘提3人依殺人罪移送，檢方聲押禁見獲准。蔡的家屬提及64歲作家王薀，信徒也說稱呼王「老師」，警方懷疑他涉案，但調閱監視器未發現案發時在餐廳，北市大安警分局、刑警大隊偵八隊本月7日赴他北市大安區住處拘提。

王稱，他會在餐廳幫信徒上課，忘記案發時是否在餐廳，後來聽信徒說蔡死亡，他對死因不知情。警方查扣手機、筆記型電腦、隨身硬碟、筆記本等，初步未發現疑點，數位鑑識中，詢後依殺人罪移送，檢方聲押禁見獲准。

此外，王薀還被爆在蔡女過世後，找來弟子、藝人李威商量未來如何因應，李威疑有獻策，檢方9日將王薀拘提到案，接著連續兩次以證人身分傳喚李威。

蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，警方懷疑作家王薀涉案，拘提依殺人罪移送。記者李奕...
蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，警方懷疑作家王薀涉案，拘提依殺人罪移送。記者李奕昕／翻攝

上一則

柯文哲遭爆欲接觸習近平 鎢鋼大王廖萬隆也被點名

下一則

台灣海纜遭損壞 國安局：境外敵對勢力灰帶威脅新態樣

延伸閱讀

「吐司男」李威驚捲精舍殺人案 連2次以證人身分被傳喚

「吐司男」李威驚捲精舍殺人案 連2次以證人身分被傳喚
南韓攝理教主鄭明析性侵女信徒 判17年定讞、戴電子腳鐐15年

南韓攝理教主鄭明析性侵女信徒 判17年定讞、戴電子腳鐐15年
南韓攝理教主鄭明析性侵女信徒 判17年定讞、戴電子腳鐐15年

南韓攝理教主鄭明析性侵女信徒 判17年定讞、戴電子腳鐐15年
南加火災命案 華裔女醫師疑遭謀殺 上身有外傷

南加火災命案 華裔女醫師疑遭謀殺 上身有外傷

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16
韓國瑜(中)今早到雲林參加民主學校，致詞時以個生人成長歷程及台灣民主演化，談笑風生，引來全場笑聲不斷。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

2025-01-12 14:13

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」