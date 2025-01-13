柯文哲不認罪年後開庭 彭振聲、邵琇珮認了圖利京華城先審問

台北市都委會前執行秘書邵琇珮。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院審理民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城等案，原訂本月23日傳喚3名被告行準備程序，由於柯再羈押，法官一度打算優先審理柯，但考量有把握不影響審判進度，仍決定柯文哲的準備程序在農曆年後才開庭。

法院重大金融犯罪專庭承審京華城、政治獻金案，上月27日於裁定柯文哲等人交保後，即訂庭期排審，訂1月23日上午9時30分傳喚台北市都委會前執行秘書邵琇珮、10時15分傳喚台北市前副市長彭振聲、11時傳喚柯辦前主任李文宗。

不過，涉案的柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、李文宗再度羈押，柯等4人先後抗告，台灣高等法院前天晚間裁定抗告駁回，柯等4人因此羈押禁見3月確定，押期到今年4月1日。

合議庭至今天為止，仍決定1月23日按「原計畫」傳喚邵琇珮、彭振聲出庭，再提解李文宗問案。