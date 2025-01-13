我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本宮崎規模6.9地震發海嘯警報 估高度1公尺

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

憲訴法覆議案咨文送抵 台政院：審慎評估下一步

記者黃婉婷／台北即時報導
台行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
台行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

台立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並在今天送出覆議案咨文給行政院、總統府。行政院證實，已於傍晚收到覆議結果，為維護權力分立的憲政體制正常運作，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

立法院去年12月20日三讀修正憲法訴訟法，明定10名大法官才能開會，代表新法公布後，未來憲法法庭將應人數不足而無法受理釋憲案，引發爭議。藍白立院黨團上周五於立法院以人數優勢否決「憲法訴訟法」覆議案，立法院則於今日將覆議案咨文送交行政院、總統府。

行政院發言人李慧芝表示，行政院已於今日下午4時35分許，收到立法院函知有關行政院就憲法訴訟法移請立院覆議結果。為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

依憲法規定，覆議遭否決後，立法院必須送出覆議案咨文至總統及行政院，法案經行政院長副署後，總統應於10天內公布；且法律經公布後也非立即生效，依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力。

以此時程推估，立法院今天送出覆議案咨文，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效。

大法官

上一則

韓國瑜19日抵華府慶賀川普就職 僑界400人設宴歡迎

延伸閱讀

立院擬13日送出憲訴法覆議咨文 綠喊大法官自提暫時處分

立院擬13日送出憲訴法覆議咨文 綠喊大法官自提暫時處分
不滿年改退休金縮水 前大法官聲請釋憲憲法法庭不受理

不滿年改退休金縮水 前大法官聲請釋憲憲法法庭不受理
憲訴法覆議遭封殺 綠將提釋憲 藍要求依法公告實施

憲訴法覆議遭封殺 綠將提釋憲 藍要求依法公告實施
62：51 台行政院憲法訴訟法覆議案 遭藍白封殺

62：51 台行政院憲法訴訟法覆議案 遭藍白封殺

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者