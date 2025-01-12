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日本情侶遊台灣丟錢包被警找回 2人寫中文送禮盒回報

記者陳宏睿／台中即時報導
一對日本情侶5日到台中一中街旅遊遺失錢包，警方協助找回，二人以翻譯軟體寫下中文，致贈禮盒感謝。圖／第二警分局提供
一對日本情侶5日到台中一中街旅遊遺失錢包，警方協助找回，二人以翻譯軟體寫下中文，致贈禮盒感謝。圖／第二警分局提供

一對日本籍情侶近日到台灣旅遊，5日在台中市一中商圈不慎遺失錢包，二人趕緊向警方求助，警員透過翻譯軟體了解狀況後，通報工作群組，隨即就有同事回報，稍早已有民眾送錢包失物招領，確認特徵後，讓日本情侶順利找回錢包，二人除大喊「すごい（讀音：sugoi，意指驚人的）」外，隔天也手寫中文、致贈禮品感謝。

據查，該對日本籍情侶是在日本新年期間，規畫到台灣旅遊，從北部一路玩到台中，但5日在逛一中商圈時不慎遺失錢包。

二人因錢包內有旅費、日本銀行卡等重要財物，在台灣遊客的協助下，前往第二警分局育才所求助，警員透過手機翻譯軟體，了解情況後，先請所內協勤志工為2人倒上熱茶，安撫2人緊張情緒，另外也將遺失地點、時間、錢包特徵等資訊上傳到所內群組，請所內同仁協助留意。

有名所內警員反映，稍早已有善心店家拾獲錢包送至派出所，警員確認該錢包特徵與日本情侶報案所述相同後，讓二人簽名領回，物歸原主，二人也開心直喊「すごい」。

日本情侶隔天也買來伴手禮，也在禮盒的紙袋上，以翻譯軟體寫下中文，除了感謝警員找回錢包之外，也述說對台灣警察感到感動，未來會跟日本親朋好友說，台灣有多好，也祝福育才所的警員身體健康，「我一定會再來台中」。

第二警分局長周俊銘說，民眾拾金不昧，加上警察同仁熱心服務，才共同促成這樁國民外交成功案例。年節將至，也提醒民眾，外出時務必保管好隨身財物，以減少遺失物品或失竊的困擾。

春節期間，二分局推動機動派出所、舉家外出安全維護等為民服務工作，結合協勤民力共同維護轄區安全，讓民眾過ㄧ個順遂、如意的春節假期。

一對日本情侶5日到台中一中街旅遊遺失錢包，警方協助找回，二人以翻譯軟體寫下中文，...
一對日本情侶5日到台中一中街旅遊遺失錢包，警方協助找回，二人以翻譯軟體寫下中文，致贈禮盒感謝。圖／第二警分局提供

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