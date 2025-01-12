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花圈語意令人不快 是祝賀或貶損？法官這麼判

記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市有老師要調任，卻收到令人不快的祝福，使這名老師不悅提告。(圖／讀者提供)
台南市有老師要調任，卻收到令人不快的祝福，使這名老師不悅提告。(圖／讀者提供)

台南市某陳姓、鄭姓老師，兩年前陳姓老師要調到另所學校擔任主任，接受教師評審委員會審查當天，學校校門口一大早就被放置花圈，寫著「狂賀陳○○大主任榮調○○國小，脫離苦海的小老師家長學生狂賀」，陳以侵害名譽權訴請賠償，但簡易庭法官以情境相符，為善意評論，駁回賠償請求。

陳姓老師家人表示，雖心中有委屈，但尊重法官判決，因不願再浪費司法資源，不再上訴。強調，此一官司不是在爭輸贏，而是希望自己是最後個受害者，天下沒有白吃的午餐，「此事可受公評，就讓大眾去判斷，是否大家都可以玩這種遊戲，但我們已走出來了」。

判決書指出，陳姓與鄭姓老師都在國小服務，因擔任主任而認識，但服務於不同學校，鄭在2023年7月間因獲知陳要調到另所學校擔任主任，在陳女要到學校接受教師評審委員會審查當天早上7點，在校門口放6對花圈，標註狂賀「狂賀陳○○大主任榮調○○國小，脫離苦海的小老師家長學生狂賀」，因涉及名譽權，學校報警處理並通報。

經查出送花人後，陳姓老師提出控告，但獲不起訴，另訴請民事賠償20萬元。陳姓老師指花圈所標註內容，是在指涉他任教前所國小時，造成學校同仁、家長、學生困擾及痛苦，等於是在說她「做人做事失敗」，因此很開心她調離，讓大家逃離苦難環境，此行為已減損她的社會評價。陳並指，言論內容是指她擔任前所學校主任時期，曾有對該校老師及家長造成苦難環境情事，但難認鄭所述為真實，已不法侵害名譽權，致她精神上受有相當痛苦。

陳姓老師坦承訂製擺設這些花圈，也標註這些字句，但強調沒有侵害陳的名譽權。說這些花圈所載內容並無任何情緒性用語，難認有貶損意思，又陳女所提告妨害名譽案件，已獲檢察官不起訴處分，陳應就不法侵害名譽權的事實負舉證責任。鄭並指，花圈上所寫的「脫離苦海」是描述家長及師生的感受，並非指特定事實，應屬評論性質的意見表達；且贈送花圈的動機目的並非要詆毀名譽，主觀上無惡意，可認為是善意發表適當評論，應不具違法性，自不負侵權行為損害賠償責任。

法官參酌之前陳在前所學校時期，曾因藝才班師資人數、課程運作及分數評量等爭議，有家長陳情等情事，認為鄭的言論是針對學校事務及師生權益的議題，發表個人主觀意見，縱使有部分用字遣詞令陳女感到不快，但並未使用偏激不堪言詞，難認出於惡意貶損，可認為是基於善意就可受公評的事情發表適當評論，難認侵害名譽權，駁回賠償請求。

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