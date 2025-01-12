我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

化學怪霧瀰漫12州 聞者咳嗽、胸痛、眼痛…

呼吸道傳染病升溫 中國疾控中心：均是已知病原體

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

記者陳宏睿／台中即時報導
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

台灣彰化縣一名讀高職少女，2022年遭喝醉父親性侵，少女畏懼、沒有抵抗，隔年3月間，少女肚子隆起，被家人帶往婦產科發現懷孕後，少女才透露曾遭父親性侵，少女父親否認「她自己騎上來」，小孩經DNA鑑定，生父非其父親，二審駁回上訴，依對少年犯權勢性交罪，判2年6月徒刑，可上訴。

判決指出，彰化縣1名16歲讀高職少女與祖母、叔叔等人同住，生父則住在附近，2022年6月間，少女父親喝醉後，前往少女房間，撫摸少女胸部、下體後，性侵少女，少女因畏懼父親身分，不敢抵抗，僅能隱忍。

2023年3月間，少女因肚子隆起，被家人帶往婦產科檢查，發現少女已經懷孕，為了確認孩子生父為何人，少女才透露期間與友人、父親都有發生性關係，也揭發遭父親性侵，僅能隱忍的狀況，不過產下小孩經DNA鑑定後，確認小孩非少女生父。

少女父親被依對少年犯權勢性交罪送辦，不過少女父親否認涉案，辯稱是「女兒自己騎上來、自己脫衣服」、「主動解決我的性需求」等語。

彰化地院認定，採信少女證詞，此案屬於熟識者性侵害 ，少女是迫於權勢而隱忍屈從，沒有對父親產生明顯懼怕，或展現強烈意願請求警方協助、聲請保護令等，都是因為此類被害人出於各種考量或人際壓力造成，不能據此論定，少女的性自主意思沒有遭到妨害，認為少女父親辯詞不可採信，依法判2年6月徒刑。

全案上訴台中高分院後，近日審結宣判，仍維持一審認定，仍可上訴。

DNA

上一則

人生走馬燈...台議員林亮君憶追撞瞬間：以為要掉下去了

下一則

台灣花蓮今晚8時12分發生規模4.5地震 9縣市有感

延伸閱讀

英麥當勞性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

英麥當勞性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」
少女遭媽媽同居狼男友猥褻 他辯喝醉 法官不信判囚20月

少女遭媽媽同居狼男友猥褻 他辯喝醉 法官不信判囚20月
17歲少女遭性侵輕生 台灣麥當勞二度道歉：會改進做得更好

17歲少女遭性侵輕生 台灣麥當勞二度道歉：會改進做得更好
打工少女遭性侵輕生案 北市勞動局開罰麥當勞100萬元

打工少女遭性侵輕生案 北市勞動局開罰麥當勞100萬元

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37

超人氣

更多 >
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭