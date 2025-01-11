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「裁決書說柯文哲一副君臨天下」 陳佩琪：到底誰違法？

記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席妻子陳佩琪(左)與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，哽咽地表示替柯文哲至上12萬分的謝意。記者張曼蘋／攝影
民眾黨前主席妻子陳佩琪(左)與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，哽咽地表示替柯文哲至上12萬分的謝意。記者張曼蘋／攝影

民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，截至下午5時25分，主持人喊到線上線下集結破20萬人集結。民眾黨前主席妻子陳佩琪稍早上台表示，裁決書中說柯文哲一副君臨天下、俾倪一切法律，凌駕法律之上，「請問這到底在拘提他過程中，沒有給他傳票就強制拘提到法院，到底是誰違法？」

陳佩琪說，她在這邊代表柯主席，還有全家至上12萬分的謝意，接著細數檢調搜索當天，把他們家都占滿了，「到我家來翻箱倒櫃，像蝗蟲過境，我知道他要找金流，讓你們押了4個月，最後結論是『某時地』，搜走我們家5個人包括我媽媽及我過世父親遺留下能懷念他的存摺，全部被搜走，我知道他是要搜我們家是不是有大量的不明來源現金，請問他有搜到嗎？」

陳佩琪強調，起訴書那麼多頁，都是從她們家搜索出來的東西，去找證據去編故事，搜索主席的手機，一個莫須有的罪名就來搜索，「為什麼沒有證據可以來搜索我們家？」

陳佩琪說，她今天唯一帶的一張紙，就是裁決書中寫的，讓她永遠沒辦法忘記，「他們沒有給柯文哲出庭書，卻說柯是落選的總統參選人，只是一個在野黨主席被告，他說柯文哲破壞司法、塑造自己是一個良心犯政治犯，羈押看守所後恣意拒絕出庭，又能夠期盼他在出北所後能遵守到庭？」

陳佩琪說，裁決書中說柯文哲一副君臨天下、俾倪一切法律，凌駕法律之上，「請問這到底在拘提他過程中，沒有給他傳票就強制拘提到法院，到底是誰違法？」

陳佩琪表示，她在司法提出這兩點台灣司法需要改進的地方，也很謝謝，今天看到這麼多人支持柯文哲，「只能夠說，我代替他對大家致上12萬分的謝意。」

柯文哲 民眾黨 傳票

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