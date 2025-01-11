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柯文哲等4人提抗告 高院：抗告駁回 續押3個月

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柯文哲等4人提抗告 高院：抗告駁回 續押3個月

記者翁至成／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。(本報系資料照)
民眾黨前主席柯文哲。(本報系資料照)

民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，台北地檢署二度抗告成功，台北地方法院2日第三次召開羈押庭，逆轉裁定4人羈押禁見，柯文哲昨天趕在壓線前遞交抗告狀。台灣高等法院經逾一天審閱卷證，11日晚上11時50分裁定柯文哲等4人抗告駁回。

原本台灣高等法院抽出黃翰義為受命法官，審判長為劉嶽承，古瑞君為陪席法官，但因劉公假至高雄參加司法盃球賽，高院依事務分配，由黃擔任審判長，同庭的古瑞君法官、王耀興法官陪席。

北檢去年12月26日起訴京華城案，柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京和前台北市長辦公室主任李文宗等4人重金交保，北檢依職權屢次提抗告，北院第三度召開羈押庭，今年2日以仍有串證之虞，裁定四人羈押。

4人均不服北院裁定，沈慶京（1月3日）、李文宗（1月8日）、應曉薇（1月9日）、柯文哲（1月10日）均在抗告期限（1月11日）陸續提起抗告，台北地院10日下午，將柯文哲、威京集團主席沈慶京等4人的抗告狀併送高院。

柯文哲抗告理由指出，所涉圖利罪與違背職務收賄罪等部分已完成調查，無繼續羈押原因及必要，證人「橘子」許芷瑜非本案共犯，充其量僅係證人，涉政治獻金案，未回國接受偵訊於本案不影響。京華城等案經4個月傳喚數百人次，甚至大規模傳喚金主、黨工幹部造成「寒蟬效應」，羈押為侵害人權手段，檢方聲稱事證非常明確，就無再予羈押必要，應給予雙方公平攻擊防禦機會，維護人權。

柯文哲 高院 民眾黨

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