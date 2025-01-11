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民眾黨集結支持者上街 黃國昌：告訴自己沒做錯選擇

記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌上台時，強調他告訴自己沒有做錯選擇。圖／民眾黨提供
民眾黨代理主席黃國昌上台時，強調他告訴自己沒有做錯選擇。圖／民眾黨提供

民眾黨今集結支持者「釘孤枝」，低溫加上毛毛細雨，仍澆不熄台下支持者的怒吼。民眾黨代理主席黃國昌上台時，哽咽地說他告訴自己沒有做錯選擇，未來在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定站在最前面，「要讓賴清德民進黨從今開始學會對人民謙卑，人民才是國家的主人。」

民眾黨稍早喊出現場集結15萬人。黃國昌表示，相信今天會在台灣民主史上會留上深刻印記，所有人聚集在自由廣場上幫台灣民主寫歷史，2016年給民進黨全面執政的機會，8年過去了，當初民進黨做的承諾都跳票，如果民進黨這個芭樂黨，如果還僅僅是跳票的話，今天不會有那麼多台灣公民，在低溫的寒冬下、飄著細雨，都沒有人離開。

黃國昌表示，曾經是白色的自由廣場如今被冠上綠色恐怖，標記著台灣人民一次又一次前仆後繼，推倒黨國體制追求自由民主的運動，台灣人民從來沒有害怕過，「我們知道台灣是我們的家，台灣未來是我們共同未來」，當初用選票把民進黨推向完全執政，把蔡英文送進總統府、賴清德送總統府，沒想到民進黨卻成為自己過去最討厭的模樣。

黃國昌表示，民進黨身上看到的威權跟獨裁，以及如何把司法檢調當成政治追殺的工具，「但是面對賴清德的獨裁，面對民進黨的威權，我們清楚告訴民進黨、告訴賴清德，我們會不會怕？」台下支持者高喊「不會！」黃國昌強調，今天就是向賴清德一個獨裁威權體制宣戰的時刻。

黃國昌回憶柯文哲交保出來當天，他說，經過4個月好不容易把柯主席接出來，他跟主席談兩個多小時，會談中，柯文哲沒有花一分鐘跟他討論案子，沒有討論柯接下來要面臨的刑事訴訟，「主席來時看到我的第一句話，就是拿白紙來，第一件事就是討論民眾黨接下來十年發展。」黃哽咽地說，後來送走柯文哲後，「我告訴自己沒有做錯選擇。」

黃國昌說，柯文哲還是一樣關心國會改革、憲政改革，一樣關心台灣未來、關心台灣民主，在場有很多支持者感同身受，要不然大家不會共同齊聚，「我們知道主席關心的從不是他自己，我們在這也不是關心主席一個人的清白，而是台灣整個司法，能否還有最基本的公平正義，我跟大家保證，柯文哲主席永遠會站在民眾黨最前面，帶領我們一起前進。」

「我們一定會贏。」黃國昌強調，未來在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定站在最前面，這個戰鬥還很長，「絕對要讓賴清德下台、法務部長下台、檢察總長下台」。黃國昌更說，今天不僅是喊口號，更是對彼此的許諾，「我們絕對不會休止」，也希望今天行動可以讓民進黨收斂一點，下一次集結口號響起時再次集結，要讓賴清德、民進黨從今天開始學會對人民謙卑，人民才是國家的主人。

民眾黨將自由廣場牌樓打上綠色燈光。圖／民眾黨提供
民眾黨將自由廣場牌樓打上綠色燈光。圖／民眾黨提供

民進黨 黃國昌 賴清德

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