鬼鬼「沒結婚」生子引熱議 台單身女子生育需求逐年攀升

吳映潔今於臉書上秀出孕肚照，並表明自己並未結婚。圖／摘自臉書

女星鬼鬼（吳映潔）今自曝懷孕生子，一句「我沒有結婚」，意外引起大眾對單身女性人工生殖的熱議。台灣少子化嚴重，但生殖專家臨床觀察到，仍有不少單身女性、女同志 願砸大筆費用，遠赴海外懷孕生子，一圓家長夢。

去年雖逢龍年，新生兒數仍雪崩式下滑，截至11月僅12萬餘名新生兒，為拯救「生不如死」的國家趨勢，去年5月衛福部就已預告人工生殖法修正草案，並舉辦多場公聽會、專家會議，但因各界對代孕歧見較多，衛福部擬將代孕脫鉤，朝單身女性、女同志納入人工生殖對象的修法進程，以加速法案推動。

台灣生殖醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部教授蔡英美表示，社會對單身女性、女同志進行人工生殖較有共識，她曾詢問過周遭女醫師、護理師等人，八、九成皆贊成開放。

鬼鬼懷孕生子消息一出，許多網友意見認為「女人用自己的肚皮、身體懷孕生子，時代不同，以前那些觀念該改變了」、「能夠給予愛和完好的生活環境，自己生小孩沒有不好」、「很多雙親家庭還不是養了不少恐龍 小孩，有比較好？」

蔡英美表示，臨床也觀察到，近期這兩大族群在國外接受人工生殖、後續回台就醫追蹤，及在台取卵後出國進行人工生殖，又或直接在海外取卵、植入者，總計幾十人，且有逐年攀升的趨勢；若台灣通過法案，將能省下需求者出國、醫療處置、生活照護等大筆支出。

國人晚婚晚育，降低懷孕機率，也曾有專家指出，國人未婚育多是因找不到適合的對象，若法案通過，蔡英美認為，以美國的經驗來看，台灣的凍卵率將隨之增加，更多女性將先選擇凍卵，若經濟穩定後仍無良人，還可自主懷孕生子，增加生育自主權。