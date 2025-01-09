供應鏈重組牽動 台灣對美、中出超寫32年最小差距

供應鏈 重組、AI商機、美中經濟表現不同調等因素，改變台灣外貿版圖。財政部統計，2024年台灣對美出口成長46.1%，創歷年最大增幅；但對中國與香港外銷連3年衰退，為有統計以來首見，全年對中港、對美出超金額寫32年來最小差距。

財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，2024年12月出口金額435.9億美元，為歷年單月次高，年增9.2%；全年出口4750.7億美元、年增9.9%，創歷史次高。

財政部統計處長蔡美娜指出，5大市場中，台灣去年12月對東協出口89.1億美元，創單月新高，年增27.8%；對美國出口98.5億美元，為歷年同月最佳，年增16%。

蔡美娜說，去年12月對中國與香港外銷年增3.6%，雖連續第2個月正成長，但出口值僅138.3億美元，不算突出，研判對中港外銷處於止跌回穩階段；對日本 、歐洲出口尚未明顯改善，分別年減20.1%、15.7%。

以全年而言，5大市場呈現強弱反差情況，蔡美娜表示，2024年台灣對美國出口大幅成長46.1%，創歷年最大增幅，對東協亦增15.1%，規模值分別為1113.7億美元、877.85億美元，同登歷年新高峰；不過，全年對歐洲出口386.4億美元、年減8.6%。

蔡美娜指出，2024年台灣對中港外銷年減1.1%，是連續3年陷於衰退局面，也是有統計以來第1次看到此現象，全年出口規模1506億美元，與2020年水準差不多，換言之，規模倒退了4年左右。

2024年台灣對日本出口258.4億美元，衰退幅度17.8%，下探至金融海嘯之後、近15年來最重跌勢，蔡美娜分析，主因不外乎是日本汽車業在其主要外銷市場表現欠佳，影響對台灣車用晶片的需求。

蔡美娜進一步指出，近年供應鏈重組、去中化潮流，加上美中經濟表現不同調以及AI浪潮興起，種種因素改變了台灣外貿版圖，一些新的亮點市場也浮上檯面。

反映在數據上，蔡美娜表示，2024年台灣對美出口占總出口比率提升至23.4%、對中港占比降為31.7%，分別寫下24年來最高、23年來最低紀錄。

同時，台灣2024年對捷克出口大增1.7倍，對墨西哥出口增加66.5%，對愛爾蘭則增加62.5%；她說明，隨供應鏈調整，許多廠商布局歐洲、美洲市場的門戶，且當地人才具備質或量方面的優勢，台灣對上述3個市場的主力外銷產品皆為資通產品。

此外，台灣2024年出、進口互抵後，全年出超806.1億美元，寫歷年次高水準。蔡美娜指出，其中，對中國與香港出超699.9億美元，降到近8年低點，對美國、東協出超分別上升至648.8億美元、385億美元，雙雙改寫新高紀錄。對中港出超及對美出超金額差距僅約51億美元，創32年來最小差距。

蔡美娜表示，2024年台灣外貿情況的另一特別之處，在於對南韓 入超創新高、達229億美元，使南韓取代日本成為台灣最大入超來源國，主因受AI供應鏈國際分工影響，帶動台灣對南韓高頻寬記憶體的需求。

至於近期南韓政局動盪是否衝擊與台灣的經貿往來，蔡美娜指出，觀察出、進口實際數據，看不出來有受到太大影響。