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綠委林俊憲力挺大罷免：最好以全黨之力投入論述戰

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

對於罷免，台行政院發言人李慧芝表示，罷免是憲法賦予人民的權利，政院都會做好準備；民進黨立委林俊憲則表示，大罷免的成與敗，無論民進黨願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成與敗，最好的方式是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰。

今天臉書表示，無論民進黨有無意願、是否參與，都會被解讀成敗，不參與創造歷史就會被歷史拋棄，最好的方式是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，也認為罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個「軟柿子」，反而更像報復。

林俊憲指出，社群近日對罷免的討論非常熱烈，也對民進黨該在其中扮演的角色有很多建議。罷免的用意，就是讓更多人知道為什麼要罷免；不希望民進黨回應罷免的人，當然是考量會被貼上「報復」的標籤，但從另一個角度想，完全旁觀，難道就不會了嗎？

林俊憲說，到了這個階段，公民團體已經開始自發行動，黨內該討論的已經不是投入與否，沒有這樣的選擇，而是該討論在這場席捲整個台灣社會的罷免浪潮中所扮演的角色。他想告訴黨內同志，大罷免的成與敗，無論民進黨願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成與敗。

林俊憲表示，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄，做為執政黨，各黨公職需要考量的高度和立場不盡相同。最好的方式，應該是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免，把他們過去一年來支持的惡法攤出來再講一遍，民進黨一直在說「輸表決不能輸論述」，現在公民團體的行動，不就等於給予一個更廣大的論述舞台。

林俊憲指出，若國民黨也要有樣學樣反制罷免，好膽就來，正好直接讓罷免潮升級成國會的期中選舉，互有攻防，反而讓未來的新國會更有民意代表性，可惜他們縮了。

林俊憲說，千萬人民的怒吼，不是幾個人幾句話而造成，也不會因為幾個人幾句話就能改變。現在浪潮來了，似水無形、順應形勢，而不是思考如何擋下大浪。

罷免 民進黨 期中選舉

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