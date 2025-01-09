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中國海警船又再侵擾金門海域 台灣海巡署：去年侵擾54次

記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警船今天再度侵擾金門海域，台灣海巡署金馬澎分署第12巡防區立刻派遣巡防艇前往應對驅離。(金門海巡隊提供)
中國海警船今天再度侵擾金門海域，台灣海巡署金馬澎分署第12巡防區立刻派遣巡防艇前往應對驅離。(金門海巡隊提供)

元旦過後，中國海警船今天首次侵擾金門海域，在台灣時間上午7時許，台灣海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲5艘中國海警船於金門南方海域活動，其中「14515」號船在限制水域外指揮其他4艘海警船編隊行動，海巡署即刻派遣巡防艇前往應對驅離。

影片來源：聯合新聞網

台灣時間今天上午7時30分，中國海警船「14515」號指揮「14504」、「14603」、「14602」及「14608」等4艘船，從金門南部限制水域翟山、后湖、料羅及復國墩等方向突入，並採取2艘一組的編隊方式在限制水域內航行。

台灣海巡署迅速調度4艘巡防艇前推至限制水域線上監控，並採取近迫併航的方式對應，同時以中、英文無線電廣播警告，要求中國海警船立即轉向離開，經多次驅離後，中國海警船於9時30分駛離限制水域。

金門海巡隊表示，本次中國海警在台灣時間清晨7時30分即編隊襲擾，時間有別以往，研判有再度編隊航入之虞，即要求所屬巡防艇在限制水域線上待命警戒；果然中國海警船於10時重新整編，並再度航入金門南方限制水域，海巡署巡防艇根據指令，持續執行併航驅離任務，再次以無線電嚴正要求對方離開。中國海警船於中午12時整退出金門限制水域。

台灣海巡署指出，這是2025年元旦以來中國海警船首次侵擾金門海域，統計顯示，自2024年至今，類似事件已累計達54次，並呈現侵擾時間愈發不定的趨勢。此次事件中，中國海警船清晨侵擾，與過往行動模式有所不同，顯示未來仍有再度編隊突入的可能性。

台灣海巡署強調，面對中國海警船的頻繁挑釁，台灣海巡人員將堅定執法，全面捍衛國家主權，確保周邊海域安全。未來，海巡署將持續強化金馬澎地區的巡防部署，確保台灣海域安全不受侵害。

元旦過後，中國海警船今天首次侵擾金門海域，台灣海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲5...
元旦過後，中國海警船今天首次侵擾金門海域，台灣海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲5艘中國海警船於金門南方海域活動。(金門海巡隊提供)

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