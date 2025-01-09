陳佩琪曝柯文哲「下句不知如何接上句」像失智前兆

民眾黨主席柯文哲（左）再被羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。（本報系資料照片）

民眾黨 前主席柯文哲 身陷京華城案、政治獻金案，妻子陳佩琪今天不捨表示，柯文哲講話思緒不順暢、音量低沈不斷咳嗽，早已不是過去熟悉的同一個人，如今就像一個失智 前兆的老人，「下句不知如何接上句，用詞遣遣字還要努力從腦海中的資料庫尋找。」

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地院上周裁定柯文哲羈押禁見，陳佩琪今天在臉書發文指出，2024年12月27日，柯文哲在離家4個月後，中午終於再次踏入家門，「我緊緊抓著他的肩膀， 深怕他再次離開我」，柯文哲有點蒼白虛弱，走路跌跌撞撞，看起來步履踉蹌。

陳佩琪說，自己想要盡快攙扶柯文哲進門休息，但是他堅持要跟支持者講講話，表達這些日子不離不棄的感謝，「我在旁邊每個字都聽得仔細：我沒因這事件而心中充滿仇恨， 會停下腳步反省過去的人生」，聽到這些話有悸動和讚許，但是有更多不捨跟傷痛。

陳佩琪觀察，柯文哲講話思緒不流暢，音量低沉不斷咳嗽，對比過去在演講台上風趣幽默、思緒流暢，滔滔不絕侃侃而談，最終要幕僚舉牌 「時間到」才會打住的人，現在就像個失智前兆的老人，詞語卡卡舌頭打結， 下句不知如何接上句，用字遣詞都要努力從腦海的資料庫尋找。

陳佩琪表示，柯文哲回家的那幾天，幾乎天天回新竹看父親，每次見面都紅了眼眶，淚水幾乎奪眶而出。2025年1月2日，柯文哲按照往例南下探視，途中急忙說要提早北返回家，理由是要趕回台北地院報到，自己心中已經有不祥的預感，本來想要讓他穿交保時的白色夾克，「他卻說找件可以裹起來、穿著睡覺的衣服就好了。」

陳佩琪說，柯文哲隱約在暗示什麼，但是自己心裡拒絕不去想，「感覺好像在跟我說，好久不能回來了，我哭了，他也紅了眼眶，離去前緊緊抱住我說：『我這個人不會講肉麻話，但是妳又要一個人過日子，妳要好好的…』」，當晚也只能流著眼淚，一路跟著車子走到土城。