我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派大法官艾里托 證實與川普通話

洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

陳佩琪曝柯文哲「下句不知如何接上句」像失智前兆

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）再被羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。（本報系資料照片）
民眾黨主席柯文哲（左）再被羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。（本報系資料照片）

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案、政治獻金案，妻子陳佩琪今天不捨表示，柯文哲講話思緒不順暢、音量低沈不斷咳嗽，早已不是過去熟悉的同一個人，如今就像一個失智前兆的老人，「下句不知如何接上句，用詞遣遣字還要努力從腦海中的資料庫尋找。」

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地院上周裁定柯文哲羈押禁見，陳佩琪今天在臉書發文指出，2024年12月27日，柯文哲在離家4個月後，中午終於再次踏入家門，「我緊緊抓著他的肩膀， 深怕他再次離開我」，柯文哲有點蒼白虛弱，走路跌跌撞撞，看起來步履踉蹌。

陳佩琪說，自己想要盡快攙扶柯文哲進門休息，但是他堅持要跟支持者講講話，表達這些日子不離不棄的感謝，「我在旁邊每個字都聽得仔細：我沒因這事件而心中充滿仇恨， 會停下腳步反省過去的人生」，聽到這些話有悸動和讚許，但是有更多不捨跟傷痛。

陳佩琪觀察，柯文哲講話思緒不流暢，音量低沉不斷咳嗽，對比過去在演講台上風趣幽默、思緒流暢，滔滔不絕侃侃而談，最終要幕僚舉牌 「時間到」才會打住的人，現在就像個失智前兆的老人，詞語卡卡舌頭打結， 下句不知如何接上句，用字遣詞都要努力從腦海的資料庫尋找。

陳佩琪表示，柯文哲回家的那幾天，幾乎天天回新竹看父親，每次見面都紅了眼眶，淚水幾乎奪眶而出。2025年1月2日，柯文哲按照往例南下探視，途中急忙說要提早北返回家，理由是要趕回台北地院報到，自己心中已經有不祥的預感，本來想要讓他穿交保時的白色夾克，「他卻說找件可以裹起來、穿著睡覺的衣服就好了。」

陳佩琪說，柯文哲隱約在暗示什麼，但是自己心裡拒絕不去想，「感覺好像在跟我說，好久不能回來了，我哭了，他也紅了眼眶，離去前緊緊抱住我說：『我這個人不會講肉麻話，但是妳又要一個人過日子，妳要好好的…』」，當晚也只能流著眼淚，一路跟著車子走到土城。

柯文哲 失智 民眾黨

上一則

英國在台代表將離任：若蔡英文訪英是很自然的事

下一則

朱立倫父親朱樟興辭世 享嵩壽100歲

延伸閱讀

柯文哲辭職 民眾黨主席補選 預計2月下旬完成

柯文哲辭職 民眾黨主席補選 預計2月下旬完成
陳佩琪發文與陳智菡語氣相似？議員：挾夫人以鬥壁如

陳佩琪發文與陳智菡語氣相似？議員：挾夫人以鬥壁如
柯文哲遭指把政治獻金帶回家 陳佩琪告許富舜、鄭淑心

柯文哲遭指把政治獻金帶回家 陳佩琪告許富舜、鄭淑心
柯文哲遭爆帶不明金錢回家 陳佩琪：未曾聽聞 要問柯

柯文哲遭爆帶不明金錢回家 陳佩琪：未曾聽聞 要問柯

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
五百元改版話題，讓舊有鈔券的價值再次浮上枱面。(記者林澔一／攝影)

快整理抽屜…老鈔票身價不凡 能發筆小財

2025-01-03 18:25

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
圖輯╱野火毀家園 洛杉磯居民絕望逃離

圖輯╱野火毀家園 洛杉磯居民絕望逃離
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油