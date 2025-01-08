理解柯建銘喊罷免 賴清德：優先憲法救濟 罷免尊重公民

台總統賴清德。(本報系資料照片)

民進黨 團總召柯建銘 喊出「雙罷」，身兼民進黨主席賴清德 今指出，理解立院黨團總召柯建銘與黨團的感受，而憲法賦予憲政機關各式救濟權利，除了立法議事程序之外，尚有其他的憲政程序可以努力，逐步鞏固憲政體制；他也強調，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。

朝野對抗越演越烈，柯建銘日前拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，及41席國民黨區域立委，但民進黨中央黨部稱，「沒有具體討論」，外界關注賴清德是否會今日的民進黨中常會據此發言，或做表態。

賴清德會中致詞提到，針對近日立法院紛爭，他感謝柯建銘、幹事長吳思瑤率領黨團，為堅守民主程序、憲政制度和人民福祉所付出的心力，民進黨團在立法院受制於席次劣勢，「可以理解總召與黨團同志的感受，但我們不能退卻，更要積極闡述我們鞏固、深化民主的決心。」

賴清德指出，同時，憲法也賦予憲政機關行使各種救濟的權利，除了立法議事程序之外，尚有其他的憲政程序可以努力，行政院已經提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可以聲請釋憲，透過憲法法庭的判決，來明確憲政分際、維護憲政秩序、逐步鞏固憲政體制。

「民主民主，就是人民作主。」賴清德表示，維持穩定的憲政體制運作，就能鞏固、深化民主，憲法所賦予人民的權利也能更加落實，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。

賴清德指出，對民主要堅持，不能失望，謹記民主得來不易，所以更加明白民主需要細心照顧，走過困難和挑戰，必定能更加確立我們對民主的堅持；全體黨公職要團結一致、眾志成城，審慎面對難題、一一克服各項挑戰，守護民主憲政的決心不能減少、帶領國家前進的步伐不能停滯。

賴清德會中再次呼籲，朝野政黨不分中央地方、不分黨派共同努力，以人民福祉、國家利益為優先，讓國政順利推動，讓台灣站穩腳步、大步向前。