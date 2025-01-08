我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加伊頓山火造兩死 華人連夜帶狗撤離過程驚險

一洲焦點／川普就任前後各方運作、Meta內容政策大轉變

台麻疹疫情狂燒「1人可傳20人」專家建議民眾做1事自保

記者李青縈／台北即時報導
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，麻疹實際上透過空氣傳播的機率比較低，但是大多還是透過接觸跟飛沫傳染，應該避免去人多擁擠處。記者李青縈／攝影
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，麻疹實際上透過空氣傳播的機率比較低，但是大多還是透過接觸跟飛沫傳染，應該避免去人多擁擠處。記者李青縈／攝影

傳染力極高的麻疹疫情創下5年新高，1人感染可傳給20人；光是去年年底爆發的中部群聚，麻疹相關案件就高達16例。台大感染症專家、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，麻疹透過空氣傳播的機率較低，多數還是透過接觸跟飛沫傳染，應該避免去人多擁擠處。然而，我國麻疹疫苗接種率高，疫苗政策是我國麻疹疫情控制的關鍵。

上周新增4例麻疹個案，包含2例醫院群聚相關個案，以及2例境外移入，但其中3人在可傳染期間分別進出台北市、台中市及高雄市等公共場所，更有1名個案感染者參加尾牙，接觸人數多到無法匡列，僅能提醒足跡重疊者落實自主健康管理。據疾管署統計，中部群聚相關匡列接觸者已達3123人，監測期至1月23日。

李秉穎表示，麻疹一般認為是透過空氣傳染，但實際上透過空氣傳染的機率比較低，多還是接觸跟飛沫傳染，因此民眾應該跟人保持距離，避免去人多擁擠的地方降低感染機率。至於有跟確診個案接觸的人要自我健康管理，有任合症狀馬上處理。

被匡列為接觸者的民眾應該自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，不可自行就醫，也應避免出入公共場所，並盡量佩戴口罩；若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法可處6至30萬元罰鍰。

李秉穎說，我國過去曾發生過不少群聚案例，但都沒有大規模擴散，原因在於國人疫苗接種率高，兒童接種率高達97至98%，因此不像其他國家般只要出現病例就會造成大規模流行；疫苗政策讓我國對麻疹控制更有把握。

李秉穎提醒醫護人員要自保，只要接觸個案的醫護感染，容易再傳染其他人，讓病例在醫院、醫護間流行；要分辨是否有麻疹可能性。疾管署表示醫護人員落實感染管制措施，如工作內容或場所具暴露風險,且於15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，可佩戴N95口罩，降低感染機會。

疫苗 疫情 口罩

上一則

台今昔罷免潮大不同 陳柏惟曝：這3人是「仇恨式罷免」

延伸閱讀

台灣麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況 「2類人才要打」

台灣麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況 「2類人才要打」
DIY安裝家中檯面？專家警告提防一種危險材質

DIY安裝家中檯面？專家警告提防一種危險材質
天冷莫名乾癢、有抽痛感 醫：小心是「這疾病」上身

天冷莫名乾癢、有抽痛感 醫：小心是「這疾病」上身
台麻疹院內群聚再增2例 匡列遍及北中南破3000人

台麻疹院內群聚再增2例 匡列遍及北中南破3000人

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

2025-01-01 12:05

超人氣

更多 >
黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看
强風橫掃南加 三起大火蔓延中

强風橫掃南加 三起大火蔓延中
加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州