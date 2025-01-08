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台今昔罷免潮大不同 陳柏惟曝：這3人是「仇恨式罷免」

記者趙容萱／台中即時報導
台中二選區前立委陳柏惟（左一）今晚為「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」站台。記者趙容萱／攝影
台中二選區前立委陳柏惟（左一）今晚為「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」站台。記者趙容萱／攝影

曾遭罷免的台中二選區前立委陳柏惟今晚為「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」站台。陳柏惟說，今昔罷免潮大不同，他、韓國瑜、林昶佐是「輸不起的個人立場罷免」、「仇恨式罷免」，這次冬季青鳥行動則是「國會失能」。

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（經民連）舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，為全台第四站，今晚在台中市東區樂成宮登場，究責顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等6名台中市現任藍營立委，批判他們跟隨傅崐萁指揮起舞，通過三大惡法。

陳柏惟說，過去和現在罷免有本質上不同，相較於過去罷免他、前高雄市長韓國瑜、前立委林昶佐等人，比較像是屬於「你看我不爽、你看我討厭」，也有人說是「輸不起的個人立場罷免」。

陳柏惟指出，這次「冬季青鳥」濫權立委究責行動是大規模、地毯式針對國會失能、解散國會的罷免行動。現在解散國會失靈，原因是藍白立委不願意用倒閣方式提出不信任案，所以面對國會失能，人民只好走上街頭，呼籲公民都來參與「手動解散國會」的行動。

陳柏惟說，現在是立院藍白兩黨聯合假裝沒事，這邊搬3000億的財劃法，那邊搬600億的警察退休法，接下來還有更多，搬到中央沒錢，國防預算不足、社會福利退步，難道這是大家想要的嗎？這些討論過程難道不應在立法程序被揭露？今天這麼冷天氣，有這麼多人上街頭，顯見現在國會已嚴重失能，這樣訴求也應讓更多人聽見。

陳柏惟認為，看到他的罷免，大家會想到「仇恨式罷免」，看到冬季青鳥行動，大家想到是「國會失能」議題，完全不一樣層次，這一次會有更多人出來關心這個議題。

台中二選區前立委陳柏惟今晚為「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」站台。記者趙容萱／...
台中二選區前立委陳柏惟今晚為「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」站台。記者趙容萱／攝影

罷免 陳柏惟 韓國瑜

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