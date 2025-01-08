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台外交部：中俄聯手仿製台灣商品 標記台廠製造假訊息

中央社台北8日電
外媒報導台灣TRC公司出售關鍵元件給俄羅斯提升軍事炸彈性能，台外交部今天澄清，這是完全子虛烏有的不實消息，經查此為中俄方聯手仿製台灣產品，並刻意標記TRC品牌以佯裝台灣產品，此訊息應為對台灣的假訊息攻擊。路透
外媒報導台灣TRC公司出售關鍵元件給俄羅斯提升軍事炸彈性能，台外交部今天澄清，這是完全子虛烏有的不實消息，經查此為中俄方聯手仿製台灣產品，並刻意標記TRC品牌以佯裝台灣產品，此訊息應為對台灣的假訊息攻擊。路透

外媒報導台灣TRC公司出售關鍵元件給俄羅斯提升軍事炸彈性能，台外交部今天澄清，這是完全子虛烏有的不實消息，經查此為中俄方聯手仿製台灣產品，並刻意標記TRC品牌以佯裝台灣產品，此訊息應為對台灣的假訊息攻擊。

獨立軍事媒體「防衛部落格」於4日引述烏克蘭民運動人士拉巴斯（Vadym Labas）在其個人社群平台消息報導，台灣一家名為TRC的公司，出售伺服機構驅動元件（servomechanisms）給俄羅斯，提升其軍事用炸彈性能。另有外媒報導指稱，台灣一間從事循跡防滑控制系統（TRC）的公司，出售產品給俄羅斯用於軍事炸彈用途。

台外交部晚間發布新聞稿澄清，這是完全子虛烏有的不實消息，外交部對惡意人士製造假訊息攻擊台灣的卑劣行徑，予以嚴厲譴責，並呼籲各界注意明辨真假，切勿受到誤導。

台外交部說明，已於1月6日獲悉該報導後，立即責成駐波蘭代表處聯繫烏方釐清事實。烏方立即回應表示，本案應是中俄方聯手仿製台灣產品，並刻意在產品零件及包裝上標記TRC品牌，佯裝台灣產品，此訊息應為對台灣的假訊息攻擊。

台外交部解釋，原始消息來源的拉巴斯在其個人臉書也公開澄清，台灣非常支持烏克蘭，本案經進一步查證，發現可能是中、俄不肖商人刻意規避制裁，並同時抹黑台灣的操作，使台灣蒙受不白之冤。

台外交部表示，已與經濟部國際貿易署聯繫，釐清台灣遭到影射的廠商資訊。台灣廠商「容成實業」（公司名英文縮寫為TRC）6日接受中央社專訪，說明該公司並沒有製造「循跡防滑控制系統」，針對莫須有指控，將採取法律行動。

台外交部強調，自俄烏戰爭爆發以來，台灣堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，提供援助烏國重建家園所需的人道援助，並與歐美等理念相近民主國家共同加入制裁俄國之列，外交部呼籲各界留意假訊息對台灣的攻擊，勿受惡意誤導。

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