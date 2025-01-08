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外傳陳菊插管昏迷不醒？ 高醫否認：病況好轉在復健

記者郭韋綺／高雄即時報導
監察院長陳菊。（本報系資料照片）
監察院長陳菊。（本報系資料照片）

台灣監察院長陳菊去年12月感冒到高醫住院治療，順便全身健康檢查，發現右腎有一顆3.5公分腫瘤，開刀切除後，又出現左側腦血管阻塞，院方搶在黃金時間內處置救命，病況回穩，現在住院靜養。不過，外傳陳菊仍插管昏迷不醒，高醫今否認，並強調病況逐漸好轉在復健，已安排復健師展開療程。

高醫表示，陳院長日前發生左側腦血管阻塞，經高醫醫療團隊迅速及時處置後，健康狀況穩定，院方積極安排復健課程，已有復健師待命展開療程，病況逐漸進步中。

高醫強調，因陳院長急需靜養及復健，並就全身健康狀態做追蹤觀察，家屬除委託院方感謝各界關心外，請求給予陳院長安靜療養空間。

據了解，陳菊去年12月重感冒住院，健檢時發現有一顆3.5公分腎腫瘤，12月21日進行達文西機械手臂手術，切除腫瘤之後，隔天即能下床走路，原排定12月25日出院，未料當天與泌尿科主治醫師談話中，突發下肢無力、昏厥失去意識，昏迷指數低。

高醫迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內完成檢查確認為左側腦血管阻塞，雖在黃金搶救時間內注射血栓溶解劑，病況回穩，但外傳陳菊腦中風後，意識尚未清醒，對此高醫否認，強調已安排陳菊在做復健，並持續追蹤觀察。

陳菊 腫瘤 中風

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