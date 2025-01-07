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台警察年改三讀最高月領8成薪 行政院「礙難執行」

台灣新聞組／台北電
立法院三讀修正「警察人員人事條例」，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%；但行政院表示遺憾且無法接受，將研議各種憲法救濟途徑。(本報資料照片)
立法院三讀修正「警察人員人事條例」，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%；但行政院表示遺憾且無法接受，將研議各種憲法救濟途徑。(本報資料照片)

立法院7日三讀通過修正「警察人員人事條例」第35條，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，下限為43.25%。

行政院表示遺憾且無法接受，批立院在野黨團違反誠信，法案三讀前未徵詢政院意見、也未指明預算來源，將研議各種憲法救濟途徑。行政院長卓榮泰說，修法「無法接受、礙難執行。」

多名國民黨立委提案，指警消、海巡、移民、空勤等人員任務性質繁重，長期處於高壓及危險的工作環境，有必要提高退休所得的保障。藍白黨團經討論，所得替代率上限由原提案比照國軍的90%，下修至80%。院會表決，60人贊成、49人反對、一人棄權，通過藍白再修正動議。棄權者為民進黨立委伍麗華，民進黨立委楊曜缺席投票。

三讀條文明定，警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員的每月退休所得，任職滿15年者，替代率為43.25%，其後每增加一年，替代率增給1.75%，最高增至36年，為80%；任職滿37年至第40年者，維持80%。未滿一年之畸零年資，按比率計算，未滿一個月者，以一個月計。

銓敘部估算，修法通過後，退撫基金將增加給付668億元(台幣，以下同)，加上原本年改節省經費挹注約減少1093億元，未來50年財務缺口將擴增1761億元(約53.7億美元)，退撫基金預計提早兩年、在2049年破產；財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔。

銓敘部聲稱，修法後八成基層警察退休最高可月領7.4萬元，比公務人員14職等常務次長薪水還高，但這樣的說法被警界人士質疑高估。

民進黨團質疑修法違反憲法平等原則、製造世代對立，更錯誤類比警消與軍人服役性質，在院會提出附帶決議，主張本次修法後立法院不應咨請總統公布，但藍白否決提案。國民黨立委牛煦庭表示，勞保一年撥補1000億元(約30.5億美元)，台電一年補貼2000億元(約61億美元)，勞動部前部長何佩珊曾說，「撥補也是改革」，呼籲政府不要當慣老闆。

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