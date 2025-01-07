陳佩琪發文與陳智菡語氣相似？議員：挾夫人以鬥壁如

台灣民眾黨前主席柯文哲（左）和台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（本報系資料照片）

民眾黨 前黨主席柯文哲 因京華城、政治獻金等案遭羈押，目前由立委黃國昌 擔任代理黨主席，不過近日民眾黨立法院黨團主任陳智菡與前立委蔡壁如也多次隔空對罵，柯文哲妻子陳佩琪先前也在臉書發文。議員簡舒培質疑，貼文論調語氣都與陳智菡高度相似，直言此舉為陳智菡「挾夫人以鬥壁如」，直言民眾黨內鬥已檯面化。

簡舒培指出，柯文哲被羈押後，民眾黨的惡鬥似乎也隨之檯面化，起訴書上有寫到名字的人都跟柯文哲一樣不甘寂寞，一下是陳智菡夫婦跟蔡壁如隔空互嗆，一下是陳佩琪發了幾篇毫無邏輯的文，還意外被學生踢爆，原來柯文哲早在2014年就有將政治獻金帶回家的前科，讓柯文哲金流爭議再添一樁。

簡舒培說，北院裁定柯文哲羈押理由中，除李文宗與許芷瑜都根據柯指示處理財務外，檢方在庭審中提到，柯文哲與陳智菡LINE對話紀錄「指示」大家用共識決解釋京華城案，還安排黃珊珊聯絡彭振聲，認定柯有滅串證可能，「身為高知識分子，陳佩琪是不懂還是刻意去脈絡化？還是某人擔心成柯被羈押理由，想藉陳發聲，防止被小草出征？」

簡舒培表示，去年8月政治獻金案爆發後，就可發現陳佩琪高度依賴陳智菡的線索，被媒體包圍時會打給陳求救，還一起喝咖啡拍網美照；接受特定媒體專訪柯家金流，玻璃倒影捕捉到陳比OK打暗號身影等，連臉書發文，論調也跟陳智菡的語氣有高度相似。

簡舒培說，柯文哲雖已辭去黨主席，把民眾黨交給黃國昌，但黃只是代理主席，接下來中央委員、黨主席選舉結果，才能決定掌握黨機器關鍵，柯的羈押與辭職，讓民眾黨惡鬥已完全檯面化，在蔡壁如一句「羈押的處份書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證！」陳夫婦跟蔡幾度隔空嗆聲，現又藉陳佩琪撇清自己與柯文哲被羈押關聯。

簡舒培說，從被柯文哲延攬進市府開始，陳智菡憑藉「投其所好」一步一步往上爬，不僅薪水三級跳，還把自己的先生帶進民眾黨，更逐步排除其他幕僚，鞏固自己核心地位，更不能讓與她長期不合的蔡壁如掌握權力，因此「挾夫人以鬥壁如」保住自己位置，「畢竟讓蔡壁如徹底無緣黨主席之位，應該也是對未來的黨主席投其所好吧？」至於對柯爭取清白到底有沒有用，恐怕已不是那麼重要了。