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川普將上台 學者：注意北京論述戰「分化台美關係」

記者陳湘瑾／台北即時報導
政大東亞所名譽教授丁樹範，7日參與由該所和《中共研究》雜誌社主辦的「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」。記者陳湘瑾／攝影
政大東亞所名譽教授丁樹範，7日參與由該所和《中共研究》雜誌社主辦的「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」。記者陳湘瑾／攝影

川普即將就任美國總統，政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範7日參與1場論壇時提醒，川普在競選期間曾有過對台不利的發言，都會成為北京對台宣傳很好用的素材，未來4年，川普的執政風格恐會造成台灣對美國的「疑美論」增加。

丁樹範7日在政大東亞所和《中共研究》雜誌社主辦的「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」表示，2024年，中共對台進行軍事壓迫、外交打壓、經濟制裁等行動，並以中國意識和文化從事有限交流，兩岸關係在中共對台施加各種壓力和有限交流下度過。

丁樹範認為，可以預期，這種模式在2025年持續的可能性很高，因為民進黨和中共改變基本政策的機率很低，再加上美國川普新政府就任，未來美國的台海政策，會是影響兩岸關係的大變數，可能使執政的民進黨和中共對此採取嚴陣以待策略。

他指，中共除了持續施壓，還將加大兩岸間的「論述戰」，特別是川普對台灣的負面論述，有利於中共輿論操作，像是川普說「台灣偷了美國的晶片產業」，勢必相當程度挑起台灣反美風潮，有利於進一步分化台美關係。丁樹範舉例，「中共可以說，既然川普都不愛你，你為什麼愛美國？這是很簡單的作法。」

丁樹範提醒，其實類似的論述早已開始，像是俄烏戰爭時，台灣因為夾在美中戰略競爭最前線，中共釋放出「台灣可能成為另一個烏克蘭戰爭」的說法，引起台灣內部恐懼性的反戰風，這都有利於中共對台戰略的運用。

關於中共未來1年可能的對台攻勢，丁指出，這些「多戰線」對台攻勢，在2025年應會更加強化，目標是結合反獨、促融，為最終統一鋪路，「雖然統一沒有時間表，但是有壓迫感」，加上2027中共二十一大的壓力，習近平要連任，就要在對台政策有所進展，「這是所謂雖然沒有統一，但是做事有進展的要求。」

中共 川普 民進黨

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