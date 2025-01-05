台女異想天開 偷父權狀過戶房屋給自己 父提告爭回房產

賴姓女子偷取父親房產權狀和印章，把父親的房子過戶給自己。賴父知情後提告，保住房子。法官審理後，依偽造文書判賴女2月徒刑。(圖／本報系資料照片)

台灣賴姓女子曾提供帳戶給詐團使用被判刑，後來又打父親主意，偷取父親房產權狀和印章，把父親的房子過戶給自己。賴父知情後提告，保住房子。法官審理後，依偽造文書判賴女2月徒刑。可易科罰金，全案可上訴。竊盜罪部分因賴父在審理時撤告，法官諭知不受理。

基隆地方法院判決指出，賴女趁她的父親外出時，竊取賴父名下房屋的所有權狀、房屋坐落土地的所有權狀、印鑑章及身分證等物品，2022年1月5日前往戶政機關申請印鑑證明時，冒充賴父名義，在委任書上的委任人簽章欄位，偽簽賴父姓名，並及盜蓋賴父印章，再向不知情承辦公務員申請印鑑證明，損害賴父及戶政機關對印鑑管理的正確性。

賴女接著在同年1月18日前往地政機關，在寫著賴父將土地及房屋全部贈與登記給她的文書上，盜蓋賴父印章，連同房、地所有權狀、印鑑證明，辦理將土地持分及房屋持分贈與賴女。地政所承辦公務員，經形式審查無誤後，完成登記，損害賴父及地政機關管理地籍資料正確性。

賴父得知名下房地產 移轉登記給女兒後提告，基隆地檢署檢察官偵查後，起訴賴女涉犯偽造文書、竊盜罪嫌。直系血親、配偶、同財共居親屬或其他五親等內血親、三親等內姻親間，犯竊盜罪者須告訴乃論。法院審理時，賴父撤回竊盜告訴，法院諭知不受理。

賴女被父親控告偽造文書部分，法官審酌賴女未經同意或授權，冒用賴父名義實施偽造私文書犯行，造成賴父和公務機關均因此蒙受損害，實無可取。考量賴女認罪，並與父親達成和解，獲得原諒，顯有悔意。兼衡犯罪動機、手段及所造成之損害等情狀，判刑2月，如易科罰金，以1000元(新台幣，約32美元)折算1日。

賴女請求法院宣告緩刑，但法官查出她曾提供名下帳戶供詐騙集團 使用，被依違反洗錢防制法判刑2月，併科罰金5000元(約159美元)，緩刑2年確定。因為賴女有前案紀錄，法官認與刑法緩刑要件不符，未宣告緩刑。