台東縣長饒慶鈴訪北京 宋濤：一家人有困難相互幫助

國民黨籍台東縣立委黃健賓（左）4日參訪中國，並與中國國台辦主任宋濤（右）握手。（記者廖士鋒／攝影）

中國國台辦主任宋濤4日傍晚在北京會見來訪的國民黨 籍台東縣長饒慶鈴一行，宋濤強調「一家人有事多商量，也好商量，一家人有困難相互幫助、守望相助」，也再度表態「願意與台灣同胞共同推動兩岸關係和平發展、融合發展」。饒慶鈴則提到在堅持九二共識，反對台獨，並指台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張做貢獻。

影片來源：聯合新聞網

饒慶鈴是宋濤2025年會見的第一位台灣縣市長，雙方的會見也罕見在高規格的釣魚台 國賓館舉行。宋濤致詞時，先引述中共總書記習近平的新年賀詞，表示「兩岸同胞是一家人，誰也不能夠割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。宋濤繼而強調，「兩岸同胞是一家人，作為中國人，我們就應該履行好我們做為中國人的責任，那就是要守護好我們的共同家園，反對台獨」。

此外他表示，「我們是一家人，因為我們有共同的文化，共同的歷史，共同的血脈，共同的家園，一家人有事多商量，也好商量，一家人有困難相互幫助、守望相助」。

宋濤再度宣示，中方非常認真的傾聽台灣同胞呼籲兩岸關係發展的每一項建議，也認真的努力的不斷的推動增進台胞福祉的政策。他表示中國願意與台灣同胞一起「堅持九二共識、堅決反對台獨，維護好我們共同的家園，共同推動兩岸關係和平發展，融合發展」。他並指，「作為一家人，我們要共謀維護台海和平，共謀兩岸同胞的福祉，共謀民族復興」。

饒慶鈴則表示，此次自己帶著台東縣青年參訪團前來，主要是希望透過實地考察和深入的交流，讓青年們更加了解中國在科技創新、數位發展和新能源等領域的最新狀況。同時也希望能夠推動兩岸在民間的層面更加緊密互助與合作。

她強調，當前國際局勢瞬息萬變，「我們不能忽視過去一段時間以來兩岸瀕臨脫鉤斷裂的風險，許多朋友都為此感到憂心，台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張，推動交流合作做出自己的貢獻」。她也提到，去年經過國民黨的台東縣的努力，在宋主任和中國朋友幫助下，台東的鳳梨釋迦 恢復輸入中國，前不久也批准了新一批果園和包裝廠，她代表台東縣的果農和業者表示感謝。

她強調，「歷史和事實證明，在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，堅持走民間互助之路，就能逐步化軟為硬，轉危為安，營造更友善的交流環境」。她說自己非常喜愛一位歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen）有一句廣為流傳的歌詞，「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」。她強調儘管兩岸之間偶有分歧，「但我始終堅信只要主動開啟理解之窗，彼此的光彩就能相互照亮」。

隨後她也提到青年交流等內容，但中國官方旋即清場，並未留待致詞結束。現場媒體聽聞到的內容，並未提及具體的措施。