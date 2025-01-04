我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

Nvidia抽獎贈5套黃仁勳簽名經典GPU 1步驟即可參加

共識決就是串供？陳佩琪：你們一心只想定柯文哲的罪

記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲(中左)再被羈押禁見，妻子陳佩琪(中右)今發文表示，法律是無罪推論為原則，「你們一心只想定柯文哲的罪。」。(本報系資料照片)
民眾黨主席柯文哲(中左)再被羈押禁見，妻子陳佩琪(中右)今發文表示，法律是無罪推論為原則，「你們一心只想定柯文哲的罪。」。(本報系資料照片)

民眾黨前主席柯文哲再被羈押禁見，檢方在接押庭中提出，柯與民眾黨立院黨團主任陳智菡等人的LINE對話紀錄，以「共識決」解釋京華城案，有串供之虞。柯文哲妻子陳佩琪稍早表示，是否「共識決」三字定不了柯文哲的罪，才講是串證？法律是無罪推論為原則，「你們一心只想定柯文哲的罪。」

陳佩琪表示，昨看到媒體上吵的「講共識決代表串證」，實在可笑至極。之前臉書就提及，柯親口跟她說沒參與京華城任何一場決策會議，直到今年選後媒體討論後，他事後去聽整場會議直播，但柯說左聽聽、右聽聽，當時會議主席和都審委員，都是提出專業判斷並陳述意見，最後也經過討論才做出決議，「他不了解這會議到底有什麼問題？」

陳佩琪說，都委會獨立行使職權，又不是市長一人關起門來決定，所謂「共識決」是會議決議方式，這怎麼能叫串證？講「共識決」就是串證，這種說法實在有夠可笑的。請檢察官或法官可自己去聽聽，「不叫共識決該叫什麼決？如果要定調是王八狗屁決，也尊重啊，反正會議結果就是這樣，叫什麼決哪重要，還是『共識決』三個字定不了柯文哲的罪，才說講「共識決」就是串證？」

陳佩琪說，都審會議全程直播，公開透明的證據都在那裡，影音檔不能變造也不會翻供、串證，「但現在是你們好大， 我好害怕，一切只有你們口中說的算，其他人講就是串供？ 前市長面對各界的追問，要幕僚進一步了解並回應媒體，這怎麼能叫串供？」

「柯文哲市長是介入了什麼？」陳佩琪說，法律是無罪推論為原則，「你們卻窮盡一切找對我先生不利的證據」，一心只想定柯文哲的罪，羈押柯，讓柯完全沒有接受公平審判的空間，她不服、她要抗議。

陳佩琪最後也感謝幕僚及黃國昌，說希望社會大眾都能看清楚他們是遭受到什麼樣的對待，誠摯希望司法能給他們一個公平的空間；也希望黃國昌節哀，也謝謝黃在父親離世的痛苦下，願意接下黨如此艱巨的任務，「也要感謝先生受難這段日子大家給的溫暖，我們夫妻永銘不忘。」

柯文哲 黃國昌 民眾黨

上一則

好靈驗？柯文哲拜完就被收押 網友湧城隍廟洗5星評論

延伸閱讀

好靈驗？柯文哲拜完就被收押 網友湧城隍廟洗5星評論

好靈驗？柯文哲拜完就被收押 網友湧城隍廟洗5星評論
白營：北檢已挑明 柯文哲不羈押就凌遲致死

白營：北檢已挑明 柯文哲不羈押就凌遲致死
柯再收押 白營號召小草上街 朱立倫聲援：反對綠色威權

柯再收押 白營號召小草上街 朱立倫聲援：反對綠色威權
新聞評論／辦柯貪瀆說故事 證據不夠人格毀滅湊數

新聞評論／辦柯貪瀆說故事 證據不夠人格毀滅湊數

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
YouTuber八炯今晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名。(本報系資料照)

八炯反共片抖出宋楚瑜 親民黨：羅織罪名

2024-12-28 09:30

超人氣

更多 >
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩
薄而缺乏彈性的熟齡肌 醫生推薦這款保濕霜

薄而缺乏彈性的熟齡肌 醫生推薦這款保濕霜
吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品
新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光

新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光