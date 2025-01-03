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台爆「直美」風潮 年輕醫師未完成訓練就任職醫美診所

記者林琮恩／台北即時報導
府對醫美缺乏管制，不僅讓愈來愈多年輕醫師選擇不完成完整專科醫師訓練，完成畢業後一般醫學訓練（PGY）後，即赴醫美診所任職，連台大醫學院畢業學生都出現此情況。本報資料照片
府對醫美缺乏管制，不僅讓愈來愈多年輕醫師選擇不完成完整專科醫師訓練，完成畢業後一般醫學訓練（PGY）後，即赴醫美診所任職，連台大醫學院畢業學生都出現此情況。本報資料照片

去年底某醫美診所爆出麻醉問題，且執行麻醉的醫師被證實不具麻醉專科醫師身份。政府對醫美缺乏管制，不僅讓愈來愈多年輕醫師選擇不完成完整專科醫師訓練，完成畢業後一般醫學訓練（PGY）後，即赴醫美診所任職，連台大醫學院畢業學生都出現此情況，且愈來愈普遍，被醫界稱為「直美」現象。

台大醫院院長吳明賢說，健保制度已造成醫療生態失調，急、重、難、罕困難科別對年輕醫師不具吸引力，讓醫師走上「直美」一途，完成醫學系、PGY訓練後，放棄專科醫師訓練，直接至醫美診所任職，近期才遇到夫妻雙方都是台大醫學系畢業，2人均直接到醫美診所就職，人才是醫療基礎，醫學中心愈來愈難留人，恐讓醫界面臨看得到病，卻看不好病、救不了命的問題。

台大醫院企畫管理部主任邱瀚模說，許多年輕學生不願面對冗長的訓練過程，直接到基層診所任職，而醫美診所因政府缺乏管制，連專科醫師訓練都不需接受，就能擔任醫美診所醫師，日前才發生醫美診所麻醉鬧出人命，令人質疑醫美醫師訓練是否完整，恐連急救證照也未取得，不幸發生意外時只能呆立在旁、束手無策。

邱瀚模表示，政府應規定取得醫師執照外，須經過一定程度訓練才能從事醫美行為，否則訓練不完整的年輕醫師湧入醫美診所，救急、救命科別反而人手缺乏，導致政府開放國外醫學院畢業的波波醫師回台任職，恐已本末倒置。年輕醫師雖有選擇執業領域的自由，但醫學生拿了許多公共資源完成學業，畢業後簡單受訓就拍拍屁股走人，實在說不過去。

衛福部次長林靜儀說，醫學美容不是必要醫療行為，若要求醫師經過訓練才能任職，必須檢討專科定義，設立美容醫學專科，但目前尚無相關規畫，只能在管理上要求醫美診所精進品質，並要求執行醫美診所的醫師至少要有醫師執照；特管辦法已規定侵入性、高度專業醫美行為，須由整形外科或皮膚科醫師執行，其餘非高度專業的醫美措施，則未要求由專科醫師執行。

「年輕醫師跳過專科訓練，通過國考取得醫師執照就去從事商業行為的現象，令人憂心。」林靜儀表示，在不設立醫美專科的前提下，衛福部透過醫學美容評鑑，讓民眾可以選擇較有保障的醫美診所接受醫美療程，不過，目前參與評鑑的診所數量有限，並非每家醫美診所都願意參加。

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