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罷免傅崐萁 「微光花蓮」辦實體連署開第一槍

記者王燕華／花蓮即時報導
「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，要罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王燕華／攝影
「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，要罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王燕華／攝影

罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區辦理首場實體連署，為罷免傅崐萁行動開出第一槍，網紅八炯擔任領銜人，到場號召。團隊表示，後續會辦理多場連署，並與其他縣市相關團體串連，第一階段標準訂得很高，預計收5、6000份連署書，達標才會送件。

「微光花蓮」團隊表示，去年5月17日第一次國會衝突後，花蓮一票年輕人籌組新世代青年團體，5月28日國會濫權法通過，罷免聲浪四起，他們想到要罷免的，第一個就是傅崐萁，因此站出來籌組「微光」，希望用點點微光照亮花蓮。

團隊批評藍白兩黨持續審濫權法案，完全沒有審民生法案，是不對的，今晚開出第一槍，明天起在各鄉鎮地區辦理實體連署，他們不怕打壓，不怕查水表，呼籲大家勇敢站出來，罷免不適任的藍白立委。

「微光花蓮」今晚今晚6時30分在東大門夜市旁的石來運轉廣場辦連署，時間一個小時，不斷湧入人潮，網紅八炯也到場。團隊表示，從去年6月就開始在網路號召，在今晚首場實體連署前，已經收妥或掌握到的連署書近1000份。

團隊指出，曾與罷韓、拆樑團隊討論，擔心遭到地方選委會刁難，因此雖然第一階段只需要1900多份，但將安全水位訂在5、6000份，達標才送，若真的遭到刁難，還有源源不絕的連署書可以補；除在縣內辦實體連署，也和雙北、台中相關團體聯名合作，提供據點讓外縣市花蓮人連署。

團隊成員向傅崐萁喊話，人民才是頭家，不是你說了算，若不想被罷免，就請讓國家、國會和縣政恢復正常。

罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，網紅八炯也來號召。記者...
罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，網紅八炯也來號召。記者王燕華／攝影

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