柯文哲不愛餐餐吃麵包 不留候審室寧回土城睡 理由曝光

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 前主席柯文哲 涉弊案昨晚裁定羈押禁見，柯第一次3000萬元交保時，裁定過子時，柯留在法院候審室等辦保，對連續2餐吃麵包有微詞「吃2次麵包受不了」；柯不喜歡在候審室留宿，想回土城台北看守所睡覺，理由則是「可洗澡」。

台北地院在審理前總統陳水扁 貪汙案以前，對留置被告供餐的午餐、晚餐，都是派人去台灣高等法院福利舍買麵包，阿扁羈押時受審對此抗議，於是周一到周五周間的午餐，改以司法新廈地下室的自助餐餐廳打飯給被告吃食。

柯文哲上月26日起訴、移審，分案重金合議庭晚間7時30分開庭，並在27日凌晨2時30分宣示柯以3000萬元交保，夜深人寂寞，柯的辦保時間要等上午9時銀行開門才能洽辦，柯因此連續2餐吃了麵包，抱怨「吃1餐還可以，吃2餐我是有點受不了…」。

留在地下室等辦保的時光，柯在候審室要睡一晚，法院候審的空間是多人擠在小坪數裡，常常睡覺連翻身的空間都沒有，不過，一般評價絕對比看守所牢房「速洗」，不過，柯文哲表態「我寧願回北所睡」，理由是「至少可洗澡」。

柯文哲因為標準「阿北造型」得「阿北」暱稱，但是他的生活習慣不馬虎，除對法院的飯食小有意見外，也注重個人衛生。柯過夜早上起床後，會把棉被折成「方塊」，由此可觀察出柯文哲喜好整齊、清潔。