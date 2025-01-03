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北市府跨年工安意外「死者身分曝光」 竟是樂團主唱

記者李姿瑩／即時報導
阿利克是樂團主唱。圖／摘自IG
阿利克是樂團主唱。圖／摘自IG

台北市跨年晚會日前傳出工安意外，搭建舞台的工人從高處墜落身亡。臉書粉絲頁「Wild Tree Lab 野樹實驗」沈痛悼念死者，不捨救贖方舟樂團主唱阿利克就這樣離開。

36歲的阿利克（Lawai Arik）是樂團救贖方舟的主唱，同時也是專業的燈光音響舞台工程師，擁有十年從業經驗。友人po文提出諸多疑點，感嘆阿利克為了台北市政府的跨年晚會架設燈光，在聖誕節當天上工，「戴著安全帽，身著防護與安全裝置，卻從15-20米的高處墜落，就在面對舞台右手方觀傳局字樣的燈光處。人當場沒了呼吸沒了心跳，重大工安事故，該停工的卻能夠在24小時內完成勞檢申請復工並被核准施工，但相關部門卻跟家屬說勞檢報告需要三十天？」

阿利克的親友們在靈堂看著電視上的跨年活動內心五味雜陳，不解為何廠商至今沒有給家屬一個交代。「家人們想要知道的是發生的原因。希望台灣能夠落實施工安全防護，不要再有人因此受傷或失去性命」。

而阿利克過去曾協助去年的台南燈會、小巨蛋的海外馬戲團表演等多項舞台搭建，家屬希望外界繼續追蹤重視此事，不要讓阿利克白白犧牲。

阿利克親友公開悼念。圖／摘自臉書
阿利克親友公開悼念。圖／摘自臉書

跨年 聖誕節 復工

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