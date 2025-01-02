查台灣人入陸籍 陸委會鼓勵舉報身邊人

陸委會。（本報資料照片）

台灣網紅八炯「中國統戰紀錄片」揭露稱，目前已有10萬多台灣人持有中國大陸身分證，引發社會關注，陸委會副主委梁文傑昨(2)天表示，正在調查相關說法是否為真，目前看起來有一個集團性的運作。他並指，歡迎有類似經驗或身邊有朋友做這樣事情的人，可以去信陸委會信箱。

梁文傑表示，根據兩岸條例第九條之一規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照 ，不然台灣戶籍跟身分證護照會被取消。他補充，根據台方統計，過去十年共註銷679人的戶籍。

梁文傑說，「至於八炯影片裡面這位『據說是詐欺犯』的林金城先生說，現在有20萬人已經拿到大陸身分證，這部分我們正在研究，也請相關單位調查說法是不是真實」。

八炯「中國統戰紀錄片」第一集遭指稱已取得大陸身分證的台灣跆拳道選手李東憲，梁文傑表示，移民署已經去函給李東憲要他陳述意見，李東憲若逾期沒有陳述，主管機關會撤銷他在台灣的戶籍。屆時，李東憲將被收回台灣身分證、護照，也不能再保健保 。

梁文傑說明，根據中國法令，台灣人要在大陸申請戶籍領身分證，領證的時候必須同時將台灣的身分證跟護照交給大陸的單位，因此像林金城所講，可以領大陸身分證，又不用繳台灣身分證的狀況，其實是違反中國的中央法令。

梁文傑表示，現在看起來可能有一個集團性的運作，「我會認為必須把它當作一個犯罪集團來處理」，現在已有相關單位調查。至於這是大陸地方人員違法，甚至跟銀行勾結進行銀行詐貸，大陸的中央政府是知道、默許，或是根本不知情，是不是地方層級人員發「統戰財」還要再瞭解。

梁文傑昨天還宣布，最近政府經過評估，大陸駐台媒體海峽導報具有明顯從事對台統戰工作的性質，而且該報的社務委員林靖東曾經拿經費指示捏造民調，介入總統大選，「我們認為海峽導報已經不是單純的新聞媒體，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點」。

此外，內政部 昨開政黨審議，決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。內政部指出，中華統一促進黨長期從事系統性、組織性犯罪，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，經政黨審議會決議通過，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

內政部表示，統促黨與境外勢力、宮廟團體及黑幫組織相結合，雖無國會、地方議會席次或掌握行政權，但以政黨之名行組織犯罪之實，破壞人民生命財產、集會結社及法治國原則，讓人民心生恐懼，已違反憲法增修條文與政黨法規定。