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批統促黨危害國安 台內政部將向憲法法庭聲請違憲解散

記者張曼蘋／台北即時報導
台內政部經會議決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散，將向憲法法庭聲請。（本報系資料照）
台內政部經會議決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散，將向憲法法庭聲請。（本報系資料照）

台灣內政部今開第3屆政黨審議會第4次大會，經會議決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。台內政部指出，中華統一促進黨長期從事系統性、組織性犯罪，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，今提經政黨審議會決議通過，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

台內政部表示，尊重統促黨黨綱、黨章政治立場，「但不能接受政黨成員屢犯國安法規或以暴力方式侵害人民權益，也不容許政黨支黨部或地方黨部的主要幹部與幫派高度重疊」，統促黨與境外勢力、宮廟團體及黑幫組織相結合，雖無國會、地方議會席次或掌握行政權，但以政黨之名行組織犯罪之實，破壞人民生命財產、集會結社及法治國原則，讓人民心生恐懼，已違反憲法增修條文與政黨法規定。

台內政部說明，依憲法增修條文及政黨法規定，政黨目的或其行為，有危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序的情事而應予解散者，由主管機關檢具相關事證，經提請政黨審議會審議通過後，聲請司法院憲法法庭審理之。又依內政部政黨審議會設置要點規定，政黨審議會審議案件時，應給予有關機關、政黨或當事人到場陳述意見機會；移送憲法法庭審理政黨違憲解散表決，應有過半數委員出席，並經出席委員三分之二以上之同意。

台內政部表示，今內政部政黨審議會已依規定請統促黨負責人、秘書長及律師到場陳述意見，並經政黨審議會討論後，經出席委員三分之二以上同意，向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。但因憲法訴訟法修正案正覆議中，「憲法法庭組成時間也未確定，將視憲法法庭組成期程及後續發展」，依規定提出聲請。

內政部 中華民國

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