靠釋憲救高虹安？但大法官人選遭封殺...憲法法庭能否開庭陷窘境

遭停職的新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安因涉犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，遭台北地院判刑7年4月，褫奪公權4年，現停職，案件上訴台灣高等法院。高院 認為立法院組織法第32條第1項規定違反憲法明確性原則，牴觸憲法第18條規定，裁定停審，聲請憲法法庭宣告條文違憲。但憲法訴訟法遭民眾黨 、國民黨立委修正要10名大法官 才能開會，憲法法庭能否運作成爭議。

去年12月24日立法院會就司法院大法官人事同意權案投票，7名被提名人無人過57票門檻。國民黨以「廢死理念」當檢視標準，但連反廢死的最高行政法院審判長王碧芳也遭「無差別封殺」，但民眾黨放行「廢死」不遺餘力的台大國發所教授劉靜怡，而民進黨不投「敢砲打綠營」的劉靜怡，外界看傻眼。

因7名被提名人全遭封殺，依照新修正的憲法訴訟法，現有的8名大法官將無法作出憲法法庭判決、暫時處分，僅能審查是否受理案件，何時能恢復運作，恐非短期能解。

總統府發言人郭雅慧今表示，行政院於2日呈報總統，對於立法院三讀通過憲法訴訟法修正條文，認有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文規定，移請立法院覆議，賴總統已經核可，並在2日回復行政院。

法界人士表示，高院聲請高虹案案釋憲，但首先面對的問題就是「憲法法庭能運作嗎？」，而高虹安先前又是民眾黨籍，高院合議庭要求憲法法庭宣告條文違憲，等於是要求宣告高虹安不構成貪汙重罪，如何處理恐不只牽涉法律也牽涉政治。