柯文哲再度羈押 黃國昌：律師團將提抗告

民眾黨代理主席黃國昌。(記者張宏業／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城容積率等案遭起訴，移審後法院先以3000萬元(新台幣，約95.6萬美元)交保，北檢不服抗告，北院更裁交保7000萬元(約223萬美元)外加電子監控，北檢二度抗告成功，台北地院昨晚3度開羈押庭，北院認定柯文哲有勾串證人與逃亡之虞，裁定再度羈押；民眾黨代理主席黃國昌 表示，柯文哲律師團隊將依法提抗告。

昨日羈押庭柯文哲仍由律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義陪同，北檢二度派出重金主任林俊廷、偵查檢察官黃琬珺、公訴檢察官廖彥鈞出馬，雙方在法庭上針對柯文哲勾串同案被告與證人有激烈交鋒；法院裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯文哲大帳房李文宗羈押禁見。

沈慶京律師越方如氣憤表示，為何證據與資料一樣的狀況下，可以作出不同的裁定，法官應該獨立於黨派之外，但法官已經跟檢察官一樣，變成「法官一體」，等於是審判羈押。

黃國昌表示，在獲悉柯文哲裁定羈押後，感到震驚與不解，在延押審理過程中，審判長問檢察官到底還有要聲請羈押的理由？可不可以在法庭上跟大家說清楚？但檢察官當庭表示，「我們還有一些其他事由」，等於是台北地檢署很清楚地告訴法官，如果再裁定交保，檢方就會繼續提抗告。

黃國昌指出，台北地院法官面對台北地檢署毫無理性的提抗告，已經對於審理造成難以承受的負擔，加上明明是同一個高等法院的審判長，立場跟態度為何會出現180度轉彎？讓人不禁懷疑這樣的變化，是不是因為被告是柯文哲？