我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區牙買加夜店10人中彈 當時在紀念遭槍殺朋友

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

翁曉玲指「大陸地區人民為中華民國國民」台陸委會：有誤

記者陳宥菘／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲2日表示「大陸地區人民就是中華民國國民」，台陸委會副主委梁文傑回應說，這個說法有誤需要指正，在台灣地區有戶籍或者無戶籍者才是中華民國國民。(記者陳宥菘／攝影)
國民黨立委翁曉玲2日表示「大陸地區人民就是中華民國國民」，台陸委會副主委梁文傑回應說，這個說法有誤需要指正，在台灣地區有戶籍或者無戶籍者才是中華民國國民。(記者陳宥菘／攝影)

國民黨立委翁曉玲今（2）日表示「大陸地區人民就是中華民國國民」，台陸委會副主委梁文傑回應說，這個說法有誤需要指正，在台灣地區有戶籍或者無戶籍者才是中華民國國民，「白話來講，有資格參加健保才是中華民國國民」。

具有中配身分的前南投縣議員史雪燕日前遭內政部以違反國籍法解職，國民黨立法院黨團2日召開記者會，質疑內政部做出違法解釋的行政命令，翁曉玲於會上表示，依照「憲法增修條文」或是「兩岸人民關係條例」，甚至「國籍法」規定，「所有大陸地區人民就是中華民國的國民，這是無庸置疑的」，如果否認，等同宣告「兩國論」。

梁文傑2日主持召開陸委會例行記者會，他回應指，去年5月，行政院已經通函向各個部會解釋過關於中國大陸地區人民是不是中華民國國民的事情。他指出，「入出國及移民法」的規定很清楚，所謂的中華民國國民是指「具有中華民國國籍，居住在台灣地區設有戶籍者，或者是在台灣地區的無戶籍者」。

梁文傑表示，過去曾經有一些法院的判例，譬如中國大陸地區人民也是中華民國國民，所以可以提起國家賠償等等，去年行政院5月份曾經發函，指這個解釋已經不通了。

梁文傑表示，所以現在的中華民國國民「是很確定的一群人」，也就是用最白話的講，有資格參加健保才叫做中華民國國民，「所以翁曉玲委員的說法其實是承襲過去很多機關或是法院的一些錯誤，我們在此指正」。

台行政院去年5月24日發布主旨為「有關中國大陸人民似取得等同我國國民權利義務函釋檢討事宜及立法原則」通函令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務。「大陸地區人民亦為中華民國人民」相關解釋函令已經由陸委會會同相關機關完成檢討，應自即日起停止適用或不再援用。

中華民國 健保 國民黨

上一則

「海峽導報」禁止在台駐點 台陸委會：明顯從事統戰工作

下一則

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

延伸閱讀

「海峽導報」禁止在台駐點 台陸委會：明顯從事統戰工作

「海峽導報」禁止在台駐點 台陸委會：明顯從事統戰工作
慶中華民國114年 南灣舉行元旦升旗

慶中華民國114年 南灣舉行元旦升旗
中華公所元旦大會 經文處官員同賀

中華公所元旦大會 經文處官員同賀
陸未釋一貫道3道親 陸委會：將嚴審兩岸宗教交流

陸未釋一貫道3道親 陸委會：將嚴審兩岸宗教交流

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影

辦保才發現應曉薇有2本護照？法院：下周二開庭調查

2024-12-27 09:58
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？