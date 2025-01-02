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北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

記者王宏舜、王聖藜、蕭雅娟／台北即時報導
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10時40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。

北院指出，4人均涉違背職務收賄罪或圖利罪等最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，考量趨吉避凶的基本人性，有高度逃亡可能，且4人所涉罪數非少，如果都成罪，則未來刑責可能很重，更增加逃亡的可能性。

柯文哲曾擔任台北市長、民眾黨黨主席，沈慶京為威京集團主席，應曉薇為台北市議員，李文宗為眾望基金會董事長，北院認為都具有相當的政治或經濟實力與人脈，比起一般人更有滯外不歸的能力。

柯文哲在偵查期間曾稱有「安排陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾」的計畫，陳佩琪對外宣稱從醫良久，有資力購買上億房產，自然有在國外生活的能力與資力。

沈慶京於去年8月28日檢調搜索，想從住家安全門離開；應曉薇在本案將執行搜索之際，於去年8月27日行經桃園機場再轉至台中機場嘗試出境，在台中機場遭拘提到案，北院認為有事實足認4人有逃亡之虞。應曉薇去年6月23日在電話中對沈慶京說「你打另一支電話給我好不好？我打『微信』給你好嗎？」，顯見互知對方有更隱密的電話。

威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人去年5月1日傳送「主席（沈慶京）要把過去的一些莫名其妙的簡訊給刪除」訊息給柯文哲，柯回覆「先把簡訊刪光」，由柯文哲辦公處所搜得已撕碎的便條紙上所載，及李文宗於媒體披露民眾黨政治獻金爭議後，要求胞妹李文娟將桌上的木可公司損益表碎掉，都是湮滅證據之舉。

檢察官於第二次抗告，提出柯文哲與陳智菡間的LINE對話紀錄等事證，北院認為柯文哲確有表明要以「共識決」的統一口徑來解釋本案，以及仍能委由前副市長出面聯繫相關同案被告彭振聲；且依證人陳盈助、邱清章、周芳如、范雅琪、悟覺妙天、蘇進強的證述，也可認定未到案的「橘子」許芷瑜替柯經手巨額現金，柯文哲寫下「晶華-orange出國」等內容，是要許芷瑜出境，將使本案案情晦暗不明。

北院認為柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗有逃亡之虞，且有事實足認有湮滅及勾串共犯、證人可能，又涉犯最輕本期5年以上有期徒刑之罪，符合刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款羈押原因。

北院前兩次裁定4人可交保，但都被台灣高等法院撤銷，北院表示「基於尊重審級制度」，並考量前次裁定後，檢察官於抗告理由所提出關於羈押必要性的事證，衡量本案對於社會危害程度、國家刑罰權行使的公益考量，與被告人身自由相互權衡，裁定羈押禁見。

沈慶京的律師辯稱沈有病，須規律於門診接受檢查，且多次戒護就醫並住院，但北院認為看守所已有醫師，可以提供相當程度的醫療照顧，如有必要可向看守所申請戒護至特約醫院就醫。

柯文哲 民眾黨 微信

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