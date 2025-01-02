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「海峽導報」禁止在台駐點 台陸委會：明顯從事統戰工作

記者陳宥菘／台北即時報導
台陸委會副主委梁文傑宣布，中國媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入台總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團在台駐點。(記者陳宥菘／攝影)
台陸委會副主委梁文傑宣布，中國媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入台總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團在台駐點。(記者陳宥菘／攝影)

台陸委會副主委梁文傑今日宣布，中國駐台媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團在台駐點。

梁文傑2日下午在例行記者會上主動宣布，有關最近中國駐台媒體海峽導報，台政府經過評估，該媒體具有明顯從事對台統戰工作的性質，而且該報的社務委員林靖東曾經拿經費指示捏造民調，介入台灣總統大選，「我們認為海峽導報已經不是單純的新聞媒體，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點」。

梁文傑表示，目前海峽導報有一位記者在台駐點，期限到今年1月23日。至於是否會讓該名記者提前離境？梁文傑說，「該離開就請他走」，陸委會不會再批准該媒體新的輪替記者赴台。

梁文傑表示，目前在台駐點中國媒體共有8家，有12名記者。

2020年7月2日，時任台陸委會發言人邱垂正也在例行記者會中證實，福建東南衛視兩名記者因為涉及「與許可目的不符」的活動被撤銷在台記者證及簽證。東南衛視當時兩名駐台記者艾珂竹與盧薔隨即於次日下午離台。

中國國台辦當時批評民進黨政府此舉是「蠻橫無理打壓」，並要求「民進黨當局立即停止無理做法……否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。」

民進黨 總統大選 民調

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