柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

民眾黨前主席柯文哲今天再出羈押庭。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，晚間9時過後4人審問完畢，合議庭今10時40分宣示，柯文哲等4人均羈押禁見。

合議庭今仍由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢3人開3個法庭同時訊問，合議庭並發給檢辯雙方開庭通知書，請柯文哲等人於上午11點到法院報到，不過，庭期訂定倉促，無人「準時報到」，柯在下午1時06分時到案，暫押地下候審室5小時。

柯文哲出庭時否認犯罪，表示檢方辦案動作過大下不了台，才一直想羈押他；沈慶京也否認行賄柯文哲，表示自己「資產大於負債」，稱年近80歲沒要東山再起，京華城是負債，只想解決問題。

應曉薇不認犯罪，她說，交保迄今沒有補辦手機，非常害怕聯絡行為被誤會，願意每天到警局報到，限制住居在台北，不離開台北市，感謝能交保守護101歲母親；李文宗表示，他不認罪也不會串證。