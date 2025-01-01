喊話小草勿放棄民眾黨 柯文哲 : 我不會圖利貪汙但需檢討

民眾黨今天舉行擴大中央委員會議，確定柯文哲請辭黨主席，由黃國昌接任代理黨主席，柯文哲離開時受到路旁支持者的熱烈歡送，柯文哲也搖下車窗向支持者揮手致意。記者胡經周／攝影

民眾黨 主席柯文哲 今天宣布請辭，他事後透過直播向支持者表示，不能因為冗長的司法程序模糊焦點、干擾民眾黨的發展，更不希望拖累台灣的民主政治發展，民眾黨已經推派代理黨主席黃國昌，請大家不要放棄民眾黨，也不要有所謂的退黨潮，繼續心存善量盡力而為。

民眾黨下午舉行擴大中央委員會，會議由柯文哲親自主持，流程包括主席致詞、討論事項、臨時動議，最後進行主席結語，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及一級正副主管，柯文哲在會中宣布請辭黨主席，與會中央委員隨後推舉黃國昌接任代理主席。

柯文哲會後透過直播向外界發聲，說明民眾黨召開臨時中央委員會，地點選在新黨部的大會議室，儘管人都很熟悉，但是環境很陌生，因為民眾黨部10月搬家，自己已經在台北看守所，「整個搬家的過程，我都沒有幫忙」，也感謝民眾黨秘書長周榆修跑前跑後。

柯文哲說，從2014年踏入政壇到現在，他很少有機會反省人生，以往都是專注於處理眼前的問題，而沒有用宏觀的角度看待事情，「我一直以為努力認真就可以做出好成績」，自己都是以心存善念、量力而為面對世界，而經過這4個月以來的經歷，還是沒有改變這種人生哲學。

柯文哲強調，不因短期利益犧牲長期利益，不因少數人利益犧牲多數人利益，也不因政黨利益而忽略國家利益，這些都是他的政治理念，同時也秉持心存善念、量力而為的精神，不會遇到小挫折就變得憤世忌俗，「我還是相信公務員，不會故意做違法的事情。」

柯文哲說明，自己已經正式請辭民眾黨主席，不能讓冗長的司法程序模糊焦點、拖累民眾黨的發展，同時也不希望干擾台灣民主政治的發展，畢竟民眾黨還是台灣重要的政治力量，感謝所有中央委員同意他的請辭，同時推派代理主席黃國昌，未來也會盡快辦理主席補選。

柯文哲表示，黃國昌的能力、政治經驗，還有在立法院的表現，相信大家都有目共睹，應該可以把代理主席做得很好，「當然如果要黨主席正式選舉，任何人都可以出來參選、爭取黨員支持，就是訴諸民主機制。」

柯文哲也說，自己雖然請辭民眾黨主席，不過還是終身黨員跟志工，也是國家治理學院最重要的教員，拜託大家繼續支持民眾黨，不要有所謂的退黨潮，過去有人說「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，其實這句話要倒過來，「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」。

柯文哲說，感謝上蒼給他一個機會，可以停下來讀很多書、檢視自己的人生，「我不是那種圖利、貪汙、會做違法事情的人，但是鬧得風風雨雨，一定還是有需要檢討的地方」，同時也沒有因此心中充滿仇恨，希望大家繼續支持民眾黨，相信正面的力量讓台灣更好。