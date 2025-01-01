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柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲今天宣布請辭黨主席，民眾黨立院黨團總召黃國昌接任代理主席，民眾黨中央委員江和樹表示，柯文哲是終身黨員跟志工，拒絕轉任榮譽黨主席，民眾黨只能接受這個決定，陪伴柯文哲面對司法攻防。

民眾黨下午3時舉行擴大中央委員會，會議由柯文哲親自主持，流程包括主席致詞、討論事項、臨時動議，最後進行主席結語，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及一級正副主管，時間大約1小時。

江和樹會後受訪時證實，柯文哲確定請辭黨主席，不過依然是終身黨員跟志工，精神會永遠留在民眾黨，會中也推舉黃國昌擔任代理主席，「15位中央委員，當場有14位同意，只有黃國昌沒有舉手」，現在黨內狀況低迷，柯文哲是被逼迫而離開，因為深愛民眾黨才做出這個選擇。

江和樹認為，沒有人像柯文哲如此偉大，「他是看到民眾黨的未來，非常感謝大家支持他，我們也會陪著他面對司法，好好把無罪定論打好。」

不過，江和樹也說，民眾黨還要面對2026年地方選舉，勢必會有很多人因此離開，基層黨公職也會慢慢說服，「這個黨如果真的倒，柯文哲就倒了，這個黨如果還在，柯文哲才會在」，台灣高等法院尚未做出裁定，就是在等著民眾黨的消息，儘管感到萬般不捨，但是也只能選擇支持。

江和樹透露，與會者一開始挽留柯文哲，甚至有提出轉任榮譽主席，柯文哲聽聞後當場拒絕，因為離開就是要玩真的，「他不是離開我們，而是離開主席這個位置，精神永遠跟我們同在」，民眾黨因為柯文哲而存在，也是大家共同的精神象徵，只要柯文哲等到清白，一定會走再大門進來。

江和樹表示，今天會議可說是全場大哭，大家話都沒有辦法好好講，柯文哲不只是黨主席，也是大家的家人跟阿北，民眾黨沒有因此分裂，黃國昌的壓力很大，「現在黨主席不好接，但是還是要勇敢面對」，畢竟他是目前唯一沒有涉入案件的人。

柯文哲 民眾黨

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